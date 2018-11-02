HABER

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sürüyor - AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır: "Vazgeçilmez hedef, enerji verimliliğini artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermektir" - İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz: "Güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı son derece önemli"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde, geçen yıllarda enerji talep artışının en hızlı geliştiği ülkelerden biri olduğunu, gelecekte de bu enerji talebinin en hızlı artan ülkeler arasında olacağını söyledi.

Çakır, "Gelecekte önümüze çıkacak bu taleple ilgili olarak enerji politika ve stratejilerimizi enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik, enerji piyasalarında serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine dayandırılarak çalışma plan ve programları hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisinin harekete geçmiş olmasının önemine değinen Çakır, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji türlerinin genel olarak elde edilmesinde maliyet yüksekliği, buralardan elde edilen enerjinin zaman zaman kesintiye uğraması, depolanmasındaki güçlük ve altyapının sınırlı olması, dünyada ve ülkemizde yaygın kullanımının önünde bir engel olarak durmaktadır. Dünyada ve ülkemizde de takip edebildiğimiz, toplum olarak da sahip çıkma durumunda olduğumuz küresel ısınma karşıtlığı, doğal olarak güzel bir yönelişe katkı sağlayacaktır. Gelecek yıllarda yenilenebilir enerjiye olan talebin artması ve bu enerjiye ulaşmanın yeni metotları da dünyamız için gereklilik olacaktır. Kaynakların tespiti, üretimi, kullanımı ve ticareti, insan odaklı, bilim odaklı, şeffaf ve açık yönetim felsefesiyle hareket ederek hayata geçirilmelidir. Vazgeçilmez hedef, enerji verimliliğini artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermektir."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin petrol, doğal gaz gibi yer altı kaynakları açısından kıt olduğunu anımsattı.

Bu durumun, ekonominin gerek cari açık üretmesi gerekse büyüme üzerinde önemli bir kısıt olarak ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Bunların fiyatlarının arttığı yıllarda da hem enflasyonumuz hem de büyümemiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor." dedi.

Güvenli ve sürdürülebilir enerji arzının son derece önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu arzı sağlarken mümkün olduğu kadar bağımlı olmamaya gayret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımız ve Bakanlık personeli bence bunun farkında ve dolayısıyla da bu konuda birtakım düzenlemeler ve uzun vadeli birtakım hedefler oraya koymuş görünüyorlar." diye konuştu.

Burada da tercihlerin nasıl şekilleneceğinin önemli olduğunu belirten Yılmaz, nükleer enerjiye kategorik anlamda karşı olmadıklarını, ancak enerji alternatifleriyle kıyaslandığında öneminin biraz daha azalmış gibi görüldüğünü ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Konutlar için elektrikte KDV uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Girgin, faturalardaki TRT payının da kaldırılmasını istedi.

Girgin, sosyal devlet ilkesi gereği konutlarda belli bir miktara kadar elektriğin ücretsiz olması gerektiğini ifade etti.

-"Yüzde 20 indirim olmalı"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, elektrik faturalarındaki kayıp kaçaklardan vatandaşların sorumlu tutulmasını "kabul edilebilir olmadığını", dağıtım, iletim bedeli gibi payların da faturalara yansımasının, hak ve hakkaniyetle bağdaşmadığını vurguladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dolar 7 lira iken doğal gaza ve elektriğe peş peşe zam yapıldığını ancak dolar 5,5 liraya düşmesine rağmen hala bir indirim olmadığını belirterek, en az yüzde 20 indirim yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, enerji politikalarının, uygulanan yöntemlerin enerjideki yüksek bağımlılığı azaltmadığını savundu.

Arslan, "Ekonomik krizin sanayi, ticaret ve tarım girdilerindeki en ağır yüklerinden birisi enerji maliyetleri iken, enerji üretimi, depolanması, dağıtımı, fiyatlanması konusunda izlenen hatalı politikalara devam edildiğini görüyoruz." dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, enerji alanında Türkiye'nin çok önemli gelişmeler katettiğini söyleyerek, Ordu'daki enerji dağıtım şirketiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyorİYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
MHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruzMHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Bütçe Teklifi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.