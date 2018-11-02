2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde, geçen yıllarda enerji talep artışının en hızlı geliştiği ülkelerden biri olduğunu, gelecekte de bu enerji talebinin en hızlı artan ülkeler arasında olacağını söyledi.
Çakır, "Gelecekte önümüze çıkacak bu taleple ilgili olarak enerji politika ve stratejilerimizi enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik, enerji piyasalarında serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine dayandırılarak çalışma plan ve programları hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Fatih sondaj gemisinin harekete geçmiş olmasının önemine değinen Çakır, şöyle konuştu:
"Yenilenebilir enerji türlerinin genel olarak elde edilmesinde maliyet yüksekliği, buralardan elde edilen enerjinin zaman zaman kesintiye uğraması, depolanmasındaki güçlük ve altyapının sınırlı olması, dünyada ve ülkemizde yaygın kullanımının önünde bir engel olarak durmaktadır. Dünyada ve ülkemizde de takip edebildiğimiz, toplum olarak da sahip çıkma durumunda olduğumuz küresel ısınma karşıtlığı, doğal olarak güzel bir yönelişe katkı sağlayacaktır. Gelecek yıllarda yenilenebilir enerjiye olan talebin artması ve bu enerjiye ulaşmanın yeni metotları da dünyamız için gereklilik olacaktır. Kaynakların tespiti, üretimi, kullanımı ve ticareti, insan odaklı, bilim odaklı, şeffaf ve açık yönetim felsefesiyle hareket ederek hayata geçirilmelidir. Vazgeçilmez hedef, enerji verimliliğini artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermektir."
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin petrol, doğal gaz gibi yer altı kaynakları açısından kıt olduğunu anımsattı.
Bu durumun, ekonominin gerek cari açık üretmesi gerekse büyüme üzerinde önemli bir kısıt olarak ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Bunların fiyatlarının arttığı yıllarda da hem enflasyonumuz hem de büyümemiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor." dedi.
Güvenli ve sürdürülebilir enerji arzının son derece önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu arzı sağlarken mümkün olduğu kadar bağımlı olmamaya gayret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımız ve Bakanlık personeli bence bunun farkında ve dolayısıyla da bu konuda birtakım düzenlemeler ve uzun vadeli birtakım hedefler oraya koymuş görünüyorlar." diye konuştu.
Burada da tercihlerin nasıl şekilleneceğinin önemli olduğunu belirten Yılmaz, nükleer enerjiye kategorik anlamda karşı olmadıklarını, ancak enerji alternatifleriyle kıyaslandığında öneminin biraz daha azalmış gibi görüldüğünü ifade etti.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
Konutlar için elektrikte KDV uygulamasından vazgeçilmesini isteyen Girgin, faturalardaki TRT payının da kaldırılmasını istedi.
Girgin, sosyal devlet ilkesi gereği konutlarda belli bir miktara kadar elektriğin ücretsiz olması gerektiğini ifade etti.
-"Yüzde 20 indirim olmalı"
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, elektrik faturalarındaki kayıp kaçaklardan vatandaşların sorumlu tutulmasını "kabul edilebilir olmadığını", dağıtım, iletim bedeli gibi payların da faturalara yansımasının, hak ve hakkaniyetle bağdaşmadığını vurguladı.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dolar 7 lira iken doğal gaza ve elektriğe peş peşe zam yapıldığını ancak dolar 5,5 liraya düşmesine rağmen hala bir indirim olmadığını belirterek, en az yüzde 20 indirim yapılması gerektiğini söyledi.
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, enerji politikalarının, uygulanan yöntemlerin enerjideki yüksek bağımlılığı azaltmadığını savundu.
Arslan, "Ekonomik krizin sanayi, ticaret ve tarım girdilerindeki en ağır yüklerinden birisi enerji maliyetleri iken, enerji üretimi, depolanması, dağıtımı, fiyatlanması konusunda izlenen hatalı politikalara devam edildiğini görüyoruz." dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, enerji alanında Türkiye'nin çok önemli gelişmeler katettiğini söyleyerek, Ordu'daki enerji dağıtım şirketiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
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