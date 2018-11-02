2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde, geçen yıllarda enerji talep artışının en hızlı geliştiği ülkelerden biri olduğunu, gelecekte de bu enerji talebinin en hızlı artan ülkeler arasında olacağını söyledi.

Çakır, "Gelecekte önümüze çıkacak bu taleple ilgili olarak enerji politika ve stratejilerimizi enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilirlik, enerji piyasalarında serbestleşme ve enerji verimliliği temellerine dayandırılarak çalışma plan ve programları hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisinin harekete geçmiş olmasının önemine değinen Çakır, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji türlerinin genel olarak elde edilmesinde maliyet yüksekliği, buralardan elde edilen enerjinin zaman zaman kesintiye uğraması, depolanmasındaki güçlük ve altyapının sınırlı olması, dünyada ve ülkemizde yaygın kullanımının önünde bir engel olarak durmaktadır. Dünyada ve ülkemizde de takip edebildiğimiz, toplum olarak da sahip çıkma durumunda olduğumuz küresel ısınma karşıtlığı, doğal olarak güzel bir yönelişe katkı sağlayacaktır. Gelecek yıllarda yenilenebilir enerjiye olan talebin artması ve bu enerjiye ulaşmanın yeni metotları da dünyamız için gereklilik olacaktır. Kaynakların tespiti, üretimi, kullanımı ve ticareti, insan odaklı, bilim odaklı, şeffaf ve açık yönetim felsefesiyle hareket ederek hayata geçirilmelidir. Vazgeçilmez hedef, enerji verimliliğini artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermektir."