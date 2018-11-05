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2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinde, bakanların, milletvekillerinin yönelttiği soruların tamamını yanıtlamadığını söyledi.

Komisyon Başkanı Bilgiç de 45 dakikalık bir süre içinde tüm soruların yanıtlanmasının mümkün olmadığını, bu yanıtların yazılı olarak verilebileceğini belirterek "İlgili kurumlara ve bakanlarımıza, soruların cevaplarının, bugüne kadar olanların, en geç 12 Kasım'a kadar Başkanlığımıza ulaştırılması için Bütçe Başkanlığı olarak yazılı olarak bunu gönderdik." dedi.

Bu arada, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, toplantıya kravat takmadan katıldığı için Garo Paylan'ı eleştirdi. Bilgiç de komisyon toplantılarında, aksi bir düzenleme bulunmadığı durumlarda, Genel Kurul usul ve esaslarına uygun olarak erkeklerin kravat takması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakanlığının bütçesiyle ilgili sunuma başladı.

Bugünkü oturumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınacak.

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