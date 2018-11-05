2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 2018 ekim ayı itibarıyla 67 bin 900 kilometrelik yol ağı bulunmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'deki otoyol ağının 2023 yılında 4 bin 530 kilometreye ulaşması hedeflenmektedir." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve diğer mega projelerde Hazine garantisi nedeniyle müteahhit firmalara ödenecek tutarın, proje bedelini aşabileceğini iddia etti. Kaçmaz, 155 gazetecinin hapiste olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, yatırımların bütün şehirlere eşit şekilde yapılması gerektiğini ancak Türkiye'de bunun söz konusu olmadığını iddia etti. İZBAN Projesinde TCDD Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği İzmir Büyükşehir Belediyesinin kira ödediğini anlatan Sındır, her yıl ödenen milyonlarca avroluk kiranın hakkaniyetsiz bir uygulama olduğunu savundu. Sındır, yatırım ve hizmet harcamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Çok yüksek bedeller üzerinden geleceğimizi de ipotek altına alacak bir sürece ülkemiz sokulmamalı." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 2018 ekim ayı itibarıyla 67 bin 900 kilometrelik yol ağı bulunduğunu, projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'deki otoyol ağının 2023 yılında 4 bin 530 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi. Aydın, Antalya'da turizmin gelişmesinde karayolu altyapı çalışmalarının büyük katkı sunduğunu da ifade etti. - "Vatandaş, geçmediği köprünün parasını ödüyor" CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, vefatının yıl dönümünde eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i rahmetle ve şükranla andı. İhtiyaç olmayan noktalara üst geçitler yapıldığını savunan Arı, bu nedenle gereksiz harcama yapıldığını, bunların yerine ihtiyaç olan noktalara geçit yapılması gerektiğini söyledi. Kamu-özel işbirliğiyle hayata geçen projeler için Hazine garantisi bulunduğunu anımsatan Arı, "Hazine garantisi nedeniyle vatandaşın, geçmediği köprünün parasını ödediğini, ceremesini çektiğini" iddia etti. İstanbul Havalimanı'nın maliyeti nedeniyle dünya birincisi olduğunu ileri süren Arı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a özelleştirilen araç muayenesi nedeniyle kamunun kar-zarar durumunu sordu.

Bir gazete haberinde yer alan "Ulus'taki Atatürk Anıtı'na karartma uygulandığı" iddiasına ilişkin de Arı, "1927 yılında yapılan Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın, kaidesiyle birlikte çevresinin bir an evvel eskisi gibi aydınlatılması için gerekli tedbirlerin alınmasını dile getirmek istiyorum." dedi. - "İstanbul'u kıskanmak" AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın doğa ve insan kaynaklı olarak "İstanbul'a havalimanı yapılmamalıydı" gürüşünü savunduğunu söyledi. Aydemir'in "Bu bir zihnin, şuur altının açığa vurmasıdır: İstanbul'u kıskanmak..." ifadesini kullanması muhalefet milletvekillerinin gülüşmelerine yol açtı. Tarihi projeleri nedeniyle ulaştırma ekibine teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Aydemir, sonrasında talep ve tenkitlerin dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Aydemir, AK Parti'nin gerçekleştirdiği başarılı hizmetleri nedeniyle seçimleri kazandığını vurgulayarak, hedeflerinin gönülleri kazanmak olduğunu, son aşamada seçimleri kazandıklarını belirtti. Aydemir, partisinin insana hizmet merkezli düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ulaştırma alanında da önemli başarılara imza attığını dile getiren Aydemir'in "Havalimanı olmayan il kalmadı" sözleri üzerine Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti'nin vaatlerine rağmen Niğde'de henüz havalimanı bulunmadığını söyledi. Bu konuda muhalefet ve AK Partili milletvekilleri arasında laf atmalar oldu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ankara-Kayseri yolunda sürekli yapım çalışması bulunduğunu belirterek, Turhan'a yolların bu kadar sık bozulma nedenlerini sordu. - "Emine Erdoğan'ın memleketi Tillo'nun yolları iyi durumda" MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Çukurova Havalimanı için arazi sahiplerinden istenilen istimlak bedelinden vazgeçilmesini talep etti. Adana metrosunun yapımının yıllardır tamamlanmadığını ifade eden Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu metroyu devralarak tamamlamasını istedi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt'in ulaşım sorunlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Tillo'nun yolları iyi durumdayken, diğer ilçe yollarının böyle olmadığını ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TÜRKSAT'ın ticari bir kuruluş olarak konumlandırıldığını ileri sürerek, Anadolu'daki yayıncıların TÜRKSAT'ın belirlediği tutarları ödeyemediğini, bu durumun katılımcı demokrasinin gelişiminde büyük rol oynayan bu alanın etkisizleşmesine neden olduğunu iddia etti. Kılınç, dijital demokrasi gelişirken, dijital altyapıların denetiminin şeffaf olması gerektiğini de ifade etti. İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Aydın-Denizli otoyolu projesinin ihalesinin tekrar ertelendiğini anımsatarak, söz konusu projenin ne zaman hayata geçirilebileceğini sordu. - "YİD projeleri geleceğe yük taşıyor" CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'nin bütçe gelirlerinin büyük bölümünün harcamalar üzerinden alınan vergilere dayandığını, bu vergilerin düşük gelir grubundaki ücretlilerden tahsil edildiğini söyledi. Özelleştirmelerin yüzde 90-95 itibarıyla AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını belirten Şener, özelleştirmelerden elde edilen 80-90 milyar dolar civarındaki gelirin, yaşayan vatandaşların vergileri, mezarda bulunan geçmiş kuşakların birikimleri ve gelecek nesillerin kazanımlarıyla finans edildiğini savundu.