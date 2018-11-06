2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sporcu sağlığına hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, Ankara'daki Eryaman Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Spor Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi'nde bin 87 sporcuya sağlık ve performans destek hizmeti verildiği bilgisini paylaştı. Bakan Kasapoğlu, 2018 yılı içerisinde milli takım mensubu 18 bin kişinin özel sigorta sistemine göre her türlü kazaya karşı sigortalandığını vurguladı.

2013 yılında yapılan bin 579 kontrol sonucu dopingle mücadele kural ihlali sayısının 176 olduğunu belirten Kasapoğlu, "2018 yılında ise 3 bin 80 numuneden 45'inde yasaklı maddeye rastlanmıştır." dedi.

"Onlara sağlıklı ve dengeli beslenebilecekleri ve ekonomik olarak karşılanabilir bir düzeyde barınabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları için gerekli olan her türlü imkanı da sunuyoruz. Yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçları tespit edilerek gerek yatırım programı çerçevesinde yapım ve satın alma, gerekse devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için çalışmalarımız aralıksız yürütülmektedir. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısına sahiptik. 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 81 il, 238 ilçe ve 4 adet KKTC’de (5 bin 135 kapasiteli) olmak üzere toplam 781 yurtta yüzde 265 kapasite artışıyla 667 bin 593 yatak sayısına ulaşılmış durumdayız. Yıl sonuna kadar yatak sayısını inşallah 681 bin 143’e ulaştıracağız."

Kasapoğlu, gençlere kredi ve yurt hizmetleri vermenin görevleri arasında olduğunu kaydetti. Bakanlık yurtlarında kalan öğrencilerin, rahat ve huzurlu ortamlarda, güven içerisinde öğrenim hayatlarını sürdürdüğünü vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

Kasapoğlu, 2019 yılı yatırım programı kapsamında 82 adet 29 bin 200 kapasiteli, ön protokol kapsamında 19 adet 30 bin 721 kapasiteli olmak üzere toplam 59 bin 921 kapasiteli, 2021 yılı sonuna kadar ise yatırım ve kiralama yoluyla toplam 210 adet 216 bin 891 kapasiteli yurt binası açılarak yurt yatak kapasitesinin 881 bin 409’a ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmak üzere başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumları, başarı ve gelir bilgileri 11 kamu kurumundan teyit edilerek ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öncelik verilmek suretiyle yerleştirme işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Kasapoğlu, 5 Kasım 2018 itibarıyla geçerli başvuru yapan 403 bin 276 öğrencinin yüzde 76'sının (304 bin 444 öğrenci) yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Halen yerleştirmelerin haftada iki kez olmak üzere devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "32 il, 122 ilçede tüm başvuran öğrenciler yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Bakanlığımız yurtlarında Ekim 2018 tarihi itibarıyla 161 ülkeden gelen 8 bin 611 Türkiye, 89 YÖK, 565 Afganistan Hükümeti burslusu, 166 KKTC uyruklu ve kendi imkanlarıyla gelen bin 211 uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda 10 bin 642 uluslararası öğrenci barındırılmaktadır." ifadelerini kullandı.