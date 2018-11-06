2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımız 2018 yılı ekim ayı itibarıyla katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek bin 615 altın, bin 562 gümüş ve bin 922 bronz madalya olmak üzere toplam 5 bin 99 madalya kazanmıştır." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Kasapoğlu, bakanlığının gençleri sorun değil kaynak ve potansiyel olarak değerlendirdiğini belirterek, politika ve stratejileri bu potansiyeli harekete geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını 25 yaşın altındaki gençlerin oluşturduğunu aktaran Kasapoğlu, nüfusu 80 milyonu aşan Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki kişi sayısının yaklaşık 13 milyon, 0-25 yaş arasındaki toplam nüfusun da 34 milyona yaklaştığına dikkati çekti. Kasapoğlu, "Türkiye bu dinamik nüfus yapısıyla Avrupa’nın en genç, dünyanın ise en genç nüfuslu ülkelerinden birisi konumundadır." dedi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlığın, hizmet ve faaliyetleri daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla yeni bir yapıya kavuşturulduğunu anımsatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yeni anlayışla birlikte gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve koordinasyonu sağlanırken, spor alanında da gözetim, yaygınlaştırma, geliştirme ve ülkenin bütününe yönelik bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Yükseköğrenim öğrencilerine sunduğumuz yurt, kredi ve burs hizmetleri çok daha etkili ve kaliteli bir biçimde devam ettirilecektir. Geleceğin güçlü Türkiye'si için gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesini temin etmek bakanlığımızın en önemli vazifelerindendir." Bakanlığının yürütmeyi planladığı proje ve faaliyetler için 2019 yılında ihtiyaç duyduğu bütçe büyüklükleri hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, "212 milyon 457 bin TL'si personel ve SGK giderleri, 169 milyon 436 bin TL’si mal ve hizmet alım giderleri, 7 milyar 982 milyon 587 bin TL’si cari transfer harcamaları, 1 milyar 370 milyon 201 bin TL’si yatırım giderleri, 6 milyar 740 milyon TL’si ise yükseköğrenim öğrencilerine kredi ödemeleri olmak üzere toplam 16 milyar 474 milyon 681 bin TL’dir." dedi.

Gençlerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişebilmeleri için çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Vizyonu'yla sembolleştirdiği güçlü Türkiye için gençlerimize sadece binalar, sahalar, tesisler inşa etmeyi yeterli görmüyoruz. Bizler, gençlik merkezlerimiz vasıtasıyla Türkiye’yi geleceğe emniyetle taşıyacak olan gençlerimizi her alanda yarınlara hazırlamak ve güçlendirmek çabasındayız. Gençlerimizi yarınlar için daha donanımlı hale getirmek amacıyla kurduğumuz gençlik merkezlerimizde çok sayıda sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Bu bağlamda 2016 yılında 230 olan gençlik merkezi sayısı 2018 yılı kasım ayı itibarıyla 283’e ulaşmış durumda. Gençlik merkezlerimizde Kasım 2018 itibarıyla toplam 2 milyon 11 bin 717 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizde halen 382’si kadın ve 371’i erkek olmak üzere 753 gençlik lideri görev yapıyor. Ayrıca, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren okullarda bir kız bir erkek öğrenci olmak üzere 20 bin 340 okul temsilcimiz bulunuyor."

Kasapoğlu, ayrıca gençlik projelerinin desteklendiğini söyledi. - Yatırım programı 2011 ile 2018 yılları arası yatırım programında 37 stadyum, 294 spor salonu, 307 gençlik merkezi, 339 futbol sahası, 75 yüzme havuzu, 29 atletizm pisti, 136 gençlik, izcilik ve kamp eğitim merkezleri olmak üzere toplam bin 217 adet projenin yer aldığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "2018 yılı sonu itibarıyla bu projelerden 910 adedi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 183 adet projenin yapımı, 39 adet tesisin proje ve ihale çalışmaları, 85 adet projenin arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla 2 bin 424 adet mahalle tipi futbol, voleybol, basketbol sahasından bin 937 adedi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuş olup, 487 adet mahalle tipi spor tesisinin ise yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerden kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve diğer spor tesisleri olmak üzere; GAP kapsamında yer alan illerdeki 28 adet projeye 29 milyon 236 bin lira, DAP kapsamında yer alan illerdeki 40 adet projeye 39 milyon 607 bin lira, DOKAP kapsamında yer alan illerdeki 26 adet projeye 28 milyon 147 lira, KOP kapsamında yer alan illerdeki 26 adet projeye 40 milyon 207 bin lira olmak üzere toplam 120 adet projeye 137 milyon 197 bin lira ödenek ayrılmıştır."

Kasapoğlu, Türkiye genelinde bakanlığın TOKİ ve belediyeler ile yapılan iş birliği çerçevesinde 37 adet stadyum projesi bulunduğunu belirterek, "Bu projelerden 16 tanesi yapımı tamamlanarak hizmete açılmış, 14 tanesi yapım aşamasında ve 7 tanesi ise proje ve ihale aşamasındadır. Yapımı tamamlanarak hizmete açılan 16 stadyum Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa-Akhisar, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon illerimizdedir. Yapımı devam eden 14 stadyum ise Adana, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, İzmir-Alsancak, İzmir-Göztepe, İzmir-Karşıyaka, Karaman, Manisa-Turgutlu, Ordu ve Sinop'tadır. Ayrıca Ankara, Denizli, Hakkari, Kütahya, Tokat, Uşak ve Şırnak-Cizre'de toplam 7 stadyum da proje ve ihale aşamasındadır." bilgisini verdi. - Sporcu sayısı Bakan Kasapoğlu, 2003'ten bu yana yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde lisanslı sporcu sayısının 2018 yılı kasım ayı itibarıyla 8 milyon 319 bin 584'e yükseldiğini, bu sayının 2019 sonunda da 9 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.