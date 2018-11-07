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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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2019 yılı bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ziya selçuk

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