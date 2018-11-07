2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Temel amaçlarının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan her bakanlığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı da hayata geçireceği 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki çalışmalarla Türk eğitim sistemine güç katacaktır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyona sunumunda, bakanlık olarak gerçekleştirmek istedikleri dönüşümün, adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemek olduğunu söyledi.

Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda ortaya konulan başarı hikayelerini, eğitim alanında yapacakları çalışmalarla taçlandırmanın zamanı olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Eğitim bütçemiz, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17'sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçe çerçevesinde Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı inşasına öncülük etmekten ibaret olacaktır.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 11 bin 649 okul öncesi, 24 bin 963 ilkokul, 19 bin 284 ortaokul ve 12 bin 515 lise olmak üzere toplam 68 bin 411 okulumuzda, 1 milyon 97 bin 292 öğretmen ve toplam 17 milyon 505 bin 379 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz.

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız; nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Bu kapsamda müfredat, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir."