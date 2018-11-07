2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımının sağlanarak kapasitenin artırılacağını ifade ederek, "Pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılması hedefleniyor." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Selçuk, İçişleri Bakanlığı ile imzaladıkları "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş birliği Protokolü" kapsamında yürütülen faaliyetleri aktardı. Selçuk, "MEB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ve ASELSAN A.Ş'nin yükleniciliğinde 762 okulda güvenlik kamerası kurulumu çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2018 Nisan ayı sonuna kadar ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine 6 milyar 482 milyon 550 bin 446 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin verileri de paylaşan Selçuk, "2003'ten 2018 yılına kadar toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 kitap öğrencilerimize ücretsiz dağıtıldı. Bu uygulama için toplam 5 milyar 506 milyon 519 bin 749 lira ödeme yapıldı. Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2019 yılı Bakanlık bütçesine 477 milyon 500 bin lira, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2019 yılı için 881 milyon lira kaynak tahsisi öngörüldü." diye konuştu. İlköğretim ve ortaöğretimde 273 bin 724 öğrenciye 2018 yılı itibarıyla 234,7 lira aylık burs ödendiğini aktaran Selçuk, ayrıca 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 2 bin 511 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 371 bin 9 kişinin faydalandığını belirtti. Bakan Selçuk, "Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin olarak 2006 yılından 2018 yılı Ekim ayına kadar bütçemizden 17 milyar 433 milyon 710 lira harcandı." bilgisini paylaştı.

- Taşımalı eğitim azaltılacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 430 bin 920 öğrenciye taşıma hizmeti verildiğine dikkati çeken Selçuk, "Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak, yatılılık imkanlarının ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yayılımı sağlanacak ve pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılmasını hedefliyoruz." dedi. Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarında 566 bin 980 öğretmenin görev yaptığını belirterek, bu kurslara 4 milyon 64 bin 695 öğrencinin katıldığını kaydetti. - Yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının 34 ülkede 31'i eğitim müşavirliği ve 25'i eğitim ataşeliği olmak üzere toplam 56 temsilciliğinin bulunduğunu belirtti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların çocuklarına, Bakanlığın açtığı 16 ilkokul, 23 ortaokul, 26 lise, 2 Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 67 eğitim kurumunda eğitim ve öğretim hizmeti verildiğini aktaran Selçuk, "Yurt dışındaki çocuklarımızın kimliklerini koruyarak, bulundukları ülkelerde hayatın her alanında önemli yer edinmesi için özellikle Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi adı altında eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 91 ülke ile resmi temas sağladığını, 47 ülkede temsilcilik açtığını ve 31 ülkede 2 üniversite 162 okul ile eğitim ve öğretime devam ettiğini belirten Selçuk, "Bu eğitim hizmetlerinde gelişmeleri takip etmek ve seri bir şekilde örgün eğitim sistemimize entegre etmek amacıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkçe Öğretim Programları ve Ders Araç Gereçleri Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu çalışma grubumuzun odaklandığı hususlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının ihtiyaç duydukları programlar ve ders araç gereçleri ile Türkiye Maarif Vakfı'nın hedef kitlesi olan yabancı öğrencilere yönelik ders araç gereçleridir." ifadelerini kullandı. Selçuk, 49 farklı ülkede 3 bin 730 öğrencinin lisansüstü eğitim ve öğretim gördüğünü aktardı. - Yabancı dil eğitimi için düzenleme yapılıyor Bakan Selçuk, 54 zorunlu dersin müfredatının güncellendiğini hatırlatarak, seçimlik derslerle ilgili güncelleme çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.