2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımının sağlanarak kapasitenin artırılacağını ifade ederek, "Pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılması hedefleniyor." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Selçuk, İçişleri Bakanlığı ile imzaladıkları "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş birliği Protokolü" kapsamında yürütülen faaliyetleri aktardı. Selçuk, "MEB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ve ASELSAN A.Ş'nin yükleniciliğinde 762 okulda güvenlik kamerası kurulumu çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2018 Nisan ayı sonuna kadar ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine 6 milyar 482 milyon 550 bin 446 lira ödeme yapıldığını aktardı.
Ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin verileri de paylaşan Selçuk, "2003'ten 2018 yılına kadar toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 kitap öğrencilerimize ücretsiz dağıtıldı. Bu uygulama için toplam 5 milyar 506 milyon 519 bin 749 lira ödeme yapıldı. Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2019 yılı Bakanlık bütçesine 477 milyon 500 bin lira, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2019 yılı için 881 milyon lira kaynak tahsisi öngörüldü." diye konuştu.
İlköğretim ve ortaöğretimde 273 bin 724 öğrenciye 2018 yılı itibarıyla 234,7 lira aylık burs ödendiğini aktaran Selçuk, ayrıca 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 2 bin 511 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 371 bin 9 kişinin faydalandığını belirtti.
Bakan Selçuk, "Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin olarak 2006 yılından 2018 yılı Ekim ayına kadar bütçemizden 17 milyar 433 milyon 710 lira harcandı." bilgisini paylaştı.
- Taşımalı eğitim azaltılacak
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 430 bin 920 öğrenciye taşıma hizmeti verildiğine dikkati çeken Selçuk, "Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak, yatılılık imkanlarının ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yayılımı sağlanacak ve pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarında 566 bin 980 öğretmenin görev yaptığını belirterek, bu kurslara 4 milyon 64 bin 695 öğrencinin katıldığını kaydetti.
- Yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının 34 ülkede 31'i eğitim müşavirliği ve 25'i eğitim ataşeliği olmak üzere toplam 56 temsilciliğinin bulunduğunu belirtti.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların çocuklarına, Bakanlığın açtığı 16 ilkokul, 23 ortaokul, 26 lise, 2 Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 67 eğitim kurumunda eğitim ve öğretim hizmeti verildiğini aktaran Selçuk, "Yurt dışındaki çocuklarımızın kimliklerini koruyarak, bulundukları ülkelerde hayatın her alanında önemli yer edinmesi için özellikle Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi adı altında eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı'nın 91 ülke ile resmi temas sağladığını, 47 ülkede temsilcilik açtığını ve 31 ülkede 2 üniversite 162 okul ile eğitim ve öğretime devam ettiğini belirten Selçuk, "Bu eğitim hizmetlerinde gelişmeleri takip etmek ve seri bir şekilde örgün eğitim sistemimize entegre etmek amacıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkçe Öğretim Programları ve Ders Araç Gereçleri Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu çalışma grubumuzun odaklandığı hususlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının ihtiyaç duydukları programlar ve ders araç gereçleri ile Türkiye Maarif Vakfı'nın hedef kitlesi olan yabancı öğrencilere yönelik ders araç gereçleridir." ifadelerini kullandı.
Selçuk, 49 farklı ülkede 3 bin 730 öğrencinin lisansüstü eğitim ve öğretim gördüğünü aktardı.
- Yabancı dil eğitimi için düzenleme yapılıyor
Bakan Selçuk, 54 zorunlu dersin müfredatının güncellendiğini hatırlatarak, seçimlik derslerle ilgili güncelleme çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.
Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzenlemelere gidildiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki süreçte gerekli altyapı hazırlandıktan sonra 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. Bu çerçevede 2-4. sınıflarda oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı benimsenecek. 5-8. sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim modeli' uygulanacak. Bu modelde öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacak. 9-12. sınıflarda ise lise türüne göre özel amaçlı İngilizce' modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi/becerileri öncelikli olarak geliştirilecek.
Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacak. Örneğin, turizm ve otelcilik programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak. Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilecek. Deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecek."
(Sürecek)
'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu
'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Alışverişte 21 milyon dolar harcayan kadın gözaltına alındı
Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum