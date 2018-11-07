2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yükseköğretimde öğrenci sayısının 8 milyon 83 bin 903'e ulaştığını belirterek, "Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 bütçesini sunan Selçuk, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmasının ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabileceğini, bunun küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını söyledi.

Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranında, özellikle 2003-2014 yılları arasında çok önemli bir sıçrama yaşandığını ve yatay büyüme olarak adlandırılabilecek önemli düzeyde bir büyümeye şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, bugün itibarıyla üniversite sayısının 129'u devlet, 72'si vakıf olmak üzere 201'e ulaştığını belirtti.

Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu ile birlikte toplam 208 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu aktaran Selçuk, "2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayımız, 8 milyon 83 bin 903'e ulaştı. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik bakımından da büyümedir." diye konuştu.