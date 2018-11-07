2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakan Selçuk'a, elindeki "Fatih Projesi ne oldu? Fatih nereye gitti?" yazılı kağıdı gösterdi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da eğitim sendikalarının görüşmelere alınmamasına tepki göstererek, "Nerede demokrasi" diye sordu.
2023 Eğitim Vizyon belgesinde ciddi eksikler bulunduğunu öne süren Paylan, "Eminim size şöyle eleştiriler geliyordur; kimi bu belgeyi yeterince milliyetçi, kimi yeterince Kemalist, kimi yeterince İslamcı bulmuyordur ben de bu belgeyi yeterince demokrat bulmuyorum. Bunun da mevcut konjonktürden, kutuplaşmadan kaynaklandığını düşünüyorum. 3-4 kuşaktır başaramadığımız toplumsal barış konusuna maalesef girmemişsiniz, girememişsiniz." ifadesini kullandı.
Toplumu birleştiren değerlerin, vizyon belgesinde yer alması gerektiğini söyleyen Paylan, ana dilde çok dilli eğitime ihtiyaç olduğunu savunarak, bunun da vizyon belgesine yansıtılmasını istedi.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da vakıflarla yapılan projelerin ve buralara aktarılan paraların kendilerini endişelendirdiğini belirterek, çocukların yanlış kişilerin elinde olmasından kaygılandıklarını ifade etti. Kuşoğlu, Sayıştay raporlarında Bakanlıkla ilgili tespitler olduğuna işaret ederek, bunların dikkate alınmasını istedi.
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise eğitimde yatırımdan tasarruf yapılmaması, çocuklara fırsat eşitliği verilmesi ve toplumun tüm fertlerinin ilgi ve alakalarına göre yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Anadolu irfanını öne çıkaran bir din eğitimi benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde, müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır. " diye konuştu.
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da AK Parti'nin ulaştırma ve sağlık gibi alanlarda başarılı olduğunu ancak eğitim ve adalette başarı sağlayamadığını ileri sürdü.
Devletin ve ailelerin eğitime ayırdığı bütçenin arttığını, çocukların birçok ülke öğrencilerinden daha fazla okulda vakit geçirdiğini ancak Türkiye'nin PISA gibi uluslararası ölçütlerde geri düştüğünü savunan Tatlıoğlu, "Türkiye'nin bundan büyük bir savaşı olamaz. Neşet Ertaş, 'İlimsizlik, bilgisizlik yüzünden cehalet hortlayıp çıkar mı, çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden insan insanlıktan bıkar mı, bıkar." der. İç çatışmalar, cehaletin yüksek olduğu yerlerden çıkar. Bu yüzden insanların beyinlere sınırlar çizmeyelim." açıklamasını yaptı.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da tüm çocukların kaliteli eğitime erişimlerini güvenceye alacak, toplumsal ve ekonomik gelişimi üst düzeye taşıyacak eğitim politikalarının oluşması için çağın gerekliliklerini göz önüne bulundurarak, hizmet üretme mecburiyetinin devam ettiğini söyledi. Çakır, Bakan Selçuk'un buna katkı sunacağına inandığını vurguladı.
- Başkan Bilgiç'den danışmanlara tepki
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, danışmanların milletvekillerinin yerlerine oturduğunu belirterek, komisyonda kimlerin bulunabileceğinin tüzükte yer aldığını bu nedenle tüm danışmanların salondan çıkması gerektiğini söyledi.
Danışmanların çıkmaması üzerine tepki gösteren Sadi Bilgiç, birleşime 10 dakika ara vererek, grup sözcülerini toplantıya çağırdı. Aranın ardından Bilgiç, danışmanların ihtiyaç halinde komisyona gelmeleri konusunda anlaşıldığını ifade etti.
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