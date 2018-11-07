HABER

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Eğitimin tüm kademelerinde müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır" - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "2023 Vizyon belgesinde ciddi eksikler var. Ben bu belgeyi yeterince demokrat bulmuyorum"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakan Selçuk'a, elindeki "Fatih Projesi ne oldu? Fatih nereye gitti?" yazılı kağıdı gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da eğitim sendikalarının görüşmelere alınmamasına tepki göstererek, "Nerede demokrasi" diye sordu.

2023 Eğitim Vizyon belgesinde ciddi eksikler bulunduğunu öne süren Paylan, "Eminim size şöyle eleştiriler geliyordur; kimi bu belgeyi yeterince milliyetçi, kimi yeterince Kemalist, kimi yeterince İslamcı bulmuyordur ben de bu belgeyi yeterince demokrat bulmuyorum. Bunun da mevcut konjonktürden, kutuplaşmadan kaynaklandığını düşünüyorum. 3-4 kuşaktır başaramadığımız toplumsal barış konusuna maalesef girmemişsiniz, girememişsiniz." ifadesini kullandı.

Toplumu birleştiren değerlerin, vizyon belgesinde yer alması gerektiğini söyleyen Paylan, ana dilde çok dilli eğitime ihtiyaç olduğunu savunarak, bunun da vizyon belgesine yansıtılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da vakıflarla yapılan projelerin ve buralara aktarılan paraların kendilerini endişelendirdiğini belirterek, çocukların yanlış kişilerin elinde olmasından kaygılandıklarını ifade etti. Kuşoğlu, Sayıştay raporlarında Bakanlıkla ilgili tespitler olduğuna işaret ederek, bunların dikkate alınmasını istedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise eğitimde yatırımdan tasarruf yapılmaması, çocuklara fırsat eşitliği verilmesi ve toplumun tüm fertlerinin ilgi ve alakalarına göre yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Anadolu irfanını öne çıkaran bir din eğitimi benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde, müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır. " diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da AK Parti'nin ulaştırma ve sağlık gibi alanlarda başarılı olduğunu ancak eğitim ve adalette başarı sağlayamadığını ileri sürdü.

Devletin ve ailelerin eğitime ayırdığı bütçenin arttığını, çocukların birçok ülke öğrencilerinden daha fazla okulda vakit geçirdiğini ancak Türkiye'nin PISA gibi uluslararası ölçütlerde geri düştüğünü savunan Tatlıoğlu, "Türkiye'nin bundan büyük bir savaşı olamaz. Neşet Ertaş, 'İlimsizlik, bilgisizlik yüzünden cehalet hortlayıp çıkar mı, çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden insan insanlıktan bıkar mı, bıkar." der. İç çatışmalar, cehaletin yüksek olduğu yerlerden çıkar. Bu yüzden insanların beyinlere sınırlar çizmeyelim." açıklamasını yaptı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da tüm çocukların kaliteli eğitime erişimlerini güvenceye alacak, toplumsal ve ekonomik gelişimi üst düzeye taşıyacak eğitim politikalarının oluşması için çağın gerekliliklerini göz önüne bulundurarak, hizmet üretme mecburiyetinin devam ettiğini söyledi. Çakır, Bakan Selçuk'un buna katkı sunacağına inandığını vurguladı.

- Başkan Bilgiç'den danışmanlara tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, danışmanların milletvekillerinin yerlerine oturduğunu belirterek, komisyonda kimlerin bulunabileceğinin tüzükte yer aldığını bu nedenle tüm danışmanların salondan çıkması gerektiğini söyledi.

Danışmanların çıkmaması üzerine tepki gösteren Sadi Bilgiç, birleşime 10 dakika ara vererek, grup sözcülerini toplantıya çağırdı. Aranın ardından Bilgiç, danışmanların ihtiyaç halinde komisyona gelmeleri konusunda anlaşıldığını ifade etti.

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
Destici: ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar zorbalıktırDestici: ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar zorbalıktır
Başkan Kocaoğlu'ndan 'gettolaşma' uyarısıBaşkan Kocaoğlu'ndan 'gettolaşma' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'

TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri

TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.