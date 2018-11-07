2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2023 Eğitim Vizyon belgesinde ciddi eksikler bulunduğunu öne süren Paylan, "Eminim size şöyle eleştiriler geliyordur; kimi bu belgeyi yeterince milliyetçi, kimi yeterince Kemalist, kimi yeterince İslamcı bulmuyordur ben de bu belgeyi yeterince demokrat bulmuyorum. Bunun da mevcut konjonktürden, kutuplaşmadan kaynaklandığını düşünüyorum. 3-4 kuşaktır başaramadığımız toplumsal barış konusuna maalesef girmemişsiniz, girememişsiniz." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da eğitim sendikalarının görüşmelere alınmamasına tepki göstererek, "Nerede demokrasi" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakan Selçuk'a, elindeki "Fatih Projesi ne oldu? Fatih nereye gitti?" yazılı kağıdı gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır." dedi.

Toplumu birleştiren değerlerin, vizyon belgesinde yer alması gerektiğini söyleyen Paylan, ana dilde çok dilli eğitime ihtiyaç olduğunu savunarak, bunun da vizyon belgesine yansıtılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da vakıflarla yapılan projelerin ve buralara aktarılan paraların kendilerini endişelendirdiğini belirterek, çocukların yanlış kişilerin elinde olmasından kaygılandıklarını ifade etti. Kuşoğlu, Sayıştay raporlarında Bakanlıkla ilgili tespitler olduğuna işaret ederek, bunların dikkate alınmasını istedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise eğitimde yatırımdan tasarruf yapılmaması, çocuklara fırsat eşitliği verilmesi ve toplumun tüm fertlerinin ilgi ve alakalarına göre yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Anadolu irfanını öne çıkaran bir din eğitimi benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Kalaycı, "Eğitimin tüm kademelerinde, müfredat ve sınav sistemi gibi temel konularda istikrar kazandırılmalıdır. " diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da AK Parti'nin ulaştırma ve sağlık gibi alanlarda başarılı olduğunu ancak eğitim ve adalette başarı sağlayamadığını ileri sürdü.