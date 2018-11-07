2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, bütçelerin, geleceği şekillendiren programlar olduğunu belirterek, "Eğitim bütçe teklifine bakınca, eğitimden 2019 için de çok bir şey beklememek gerektiğini görüyoruz. Eğitim bütçesi yıllar içinde artıyor gibi görünmesine karşın eğitime ne kadar önem verildiğini gösteren temel veri, eğitim yatırımlarına ayrılan paydır. Öncelikle bu paylar azalmış. OECD ortalaması olan yüzde 6'nın ancak yarısı kadar. Yani kısaca krizin faturası eğitime kesilmiştir." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de 2019'da tam gün eğitime geçileceğinin söylendiğini ancak bunun yanına bile yaklaşılamadığını ileri sürdü. Tiryaki, eğitimde kalitenin ancak fakültelerde verilecek iyi eğitimle artırılabileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise üniversitelerin son dönemlerde AK Parti eski milletvekillerinin iş sahasına döndüğünü savunarak, "Üniversiteler aile şirketine dönüşmüş durumda. Bir tarafta bu anlayış var diğer tarafta da hepimizin ibretle izlediği adeta Hitler dönemini aratmayan akademisyenlerin ihracı var. " ifadesini kullandı.