2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kadına şiddetin evrensel bir sorun olduğunu belirterek, şiddetle mücadele için çok yönlü, bütüncül yaklaşımla her kesimin ortak, kararlı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere, mevzuattaki yeniliklere rağmen iş kazalarındaki ölümlerin yüksek olduğunu, sahada eksikliklerin bulunduğunu ifade etti.

Güneş, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kişilerin ücretlerinin işverence ödenmeye devam edilmesi halinde bu kişilerin özgür, sağlıklı bir hizmet veremeyeceğini dile getirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, çalışma ve aile olarak bakanlığın ikiye ayrılması gerektiğini belirtti.

Tatlıoğlu, yapılan sosyal yardımların, vicdanın bu toprakları terk etmediğini gösterdiğini kaydetti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türk aile yapısını tehdit eden sorunların tespiti ve aile bütünlüğünün korunması yönünde sosyal politikalar oluşturmak için bakanlığın önemli araştırmaları, yayınları, çalıştayları, seminerleri bulunduğunu anlattı. Ök, Türk aile yapısı, yaşlı bakımı, mobbing araştırması gibi çok kıymetli yayınların olduğunu vurguladı.