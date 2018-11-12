2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bütçe üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, ağır sanayi hamlesi nedeniyle iktidardan indirildiğini savundu.

Erbakan ile arasında geçen anıyı anlatan Bekaroğlu, "İktidara geldiği zaman '500 şirketin karlarının yüzde 85'i faaliyet dışı alanlardan geliyor.' şeklinde bir tespit vardı. Bu faaliyet alanlarının ne olduğuna bakıldığında bunun faiz gelirleri olduğunu görüyoruz. O dönemde büyük holdinglerden iki yetkili Erbakan Hoca'dan randevu alıyorlar. Ben 'ne istediklerini' kendilerine sordum. Erbakan Hoca, 'Biz batıyoruz, sen de batarsın.' dediklerini bana aktardı. Neden? Çünkü meşhur havuz sistemi var. Erbakan, faiz sistemine müdahale ettiği için 'Biz batarsak sen de batarsın.' diye tehdit ediliyordu." şeklinde konuştu.

Şu anda da benzer durumun yaşandığını iddia eden Bekaroğlu, iş adamlarının sanayi yatırımlarından ziyade inşaat ve bankacılık alanına yöneldiğini söyledi.