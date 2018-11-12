2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Bütçe üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, ağır sanayi hamlesi nedeniyle iktidardan indirildiğini savundu.
Erbakan ile arasında geçen anıyı anlatan Bekaroğlu, "İktidara geldiği zaman '500 şirketin karlarının yüzde 85'i faaliyet dışı alanlardan geliyor.' şeklinde bir tespit vardı. Bu faaliyet alanlarının ne olduğuna bakıldığında bunun faiz gelirleri olduğunu görüyoruz. O dönemde büyük holdinglerden iki yetkili Erbakan Hoca'dan randevu alıyorlar. Ben 'ne istediklerini' kendilerine sordum. Erbakan Hoca, 'Biz batıyoruz, sen de batarsın.' dediklerini bana aktardı. Neden? Çünkü meşhur havuz sistemi var. Erbakan, faiz sistemine müdahale ettiği için 'Biz batarsak sen de batarsın.' diye tehdit ediliyordu." şeklinde konuştu.
Şu anda da benzer durumun yaşandığını iddia eden Bekaroğlu, iş adamlarının sanayi yatırımlarından ziyade inşaat ve bankacılık alanına yöneldiğini söyledi.
Bekaroğlu, "Sanayi ile uğraşan büyük firmalar ellerindekini satıp inşaata yöneldi. Hükümet 16 senedir katma değer üreten hiçbir şey yapmıyor. Türkiye'nin yaptığı ihracat ortada. Sanayi diye bir şey kalmadı. Hepsini inşaata yatırdınız. Firmalar 5 koyup 10 kazanıyor." ifadelerini kullandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasında bilim, kadın, doğa ve emeğe yer vermediğini öne sürerek, son birkaç yıl içinde Türkiye'de beyin göçünün hızlandığını, 245 bin kişinin ülkeden ayrıldığını ve böyle bir ortamda bilim ve sanayinin gelişmesinin mümkün olmayacağını iddia etti.
Paylan, bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkına değinerek, GAP bölgesinde işsizlik sorunun çözülmesini istedi.
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Sayıştay raporlarında çeşitli usulsüzlüklerin belirtildiğini ancak söz konusu raporları komisyonda detaylarıyla görüşemedikleri için ayrı komisyon kurulması gerektiğini savundu.
Kalaycı, Türkiye'nin sanayileşme hedeflerinin gerisinde kaldığını ve ekonomideki sınırlı kaynakların üretken olmayan alanlara kaydırıldığını öne sürerek, "Türk sanayisinin gelişmesi için Ar-Ge yatırımlarının arttırılması gerekir. Özel sektörün Ar-Ge'ye daha fazla kaynak aktarması sağlanmalıdır. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda bulunan sanayicilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekir." diye konuştu.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2002 yılından beri izlenen iktisadi politikalar sonucu ekonominin hızlı bir sanayisizleşme sürecine girdiğini öne sürdü.
Yılmaz, "Büyük ölçüde dış borç ile inşaat yatırım modeline dönülmüştür. İnşaat dışındaki sektörlerin milli gelir içindeki katma değerleri azalmıştır. Türkiye'nin imalat sanayisine yönelmesi gerekir. Londra ve Paris gibi başkentlerde sanayiye dayalı Türk malları yer almalıdır." şeklinde konuştu.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de yerli otomobil üretiminin önemine değinerek, Türkiye'de yerli bir aracın bulunmamasını eksiklik gördüklerini ifade etti.
Türkiye'de uluslararası markalara yedek parça üretildiğini ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Öztürk, yerli otomobil projesinin Türk sanayisinin dönüşümüne ve gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
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