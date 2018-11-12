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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor - CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener: - "Sorunları görmezlikten gelmek veya rakamlarla oynamak sorunları çözmeye yetmez" - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: - "Yakın bir zamana kadar birçok alanda farklı ülkelere muhtaç olduğumuz İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, zırhlı araçlar ile diğer yerli ve milli silahları artık üretiyoruz" - İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "Sanayicilerimiz arazilere harcadıkları paranın yarısını kendi makine teçhizat ve teknolojiye harcasalardı Türkiye çok daha farklı bir yerde olabilirdi"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda, milletvekilleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak, görüşlerini açıkladı ve değerlendirmelerde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, hükümetin ekonomik sorunların çözümüne ilişkin bir vizyon ortaya koyamadığını savundu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın sunumunu eleştiren Şener, Türk sanayicisinin içinde bulunduğu sorunları aşmaya yönelik bir kurgu ve projenin sunulmadığını ileri sürdü. Şener, "Hayatımda hiç görmediğim kadar fabrika yangınları var. Döviz kuru piyasa borcunu arttırıyor. Sorunları görmezlikten gelmek veya rakamlarla oynamak sorunları çözmeye yetmez." dedi.

Türkiye'nin, ileri teknolojik ürünler ihracatında çok gerilerde olduğunu savunan Şener, "Enflasyon patlamış, işsizlik artmış, nüfus artmış ama milli geliri artmamış bir ülke var. Hiçbir yenilik yok. Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyon sunan bir bakış yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teknoloji üssü yeni bir Türkiye"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yeni bir Türkiye'nin inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'nin küresel ve bölesel bir güç olduğuna işaret eden Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Dünya standartlarında üretim yapmak için organize sanayi bölgelerine, sanayi sitelerine kredi desteği verilerek alt yapı yatırımları bizzat bakanlıklarımızca gerçekleşti. Teknoloji, bilişim, yazılım, AR-GE, inovasyon artık ülkemizin vazgeçemeyeceği yatırımlar oldu. Bu ülke hem 4.0 devrimini fırsata çevirecek hem de bunu 5.0'a tamamlayacak potansiyele sahip bir konuma geldi. Yakın zamana kadar birçok alanda farklı ülkelere muhtaç olduğumuz İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, zırhlı araçlar ile diğer yerli ve milli silahları üretiyoruz. Milli ve yerli sanayimizi geliştirmek hükümetimizin olmazsa olmazıdır."

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, büyükşehirlerdeki organize sanayi bölgelerinde sanayicilerin araziye çok büyük paralar ayırmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Sanayicilerimiz 10 milyon dolarlık bir fabrikanın aşağı yukarı 6 milyon dolarını araziye ayırıyor. Sanayicilerimiz arazilere harcadıkları paranın yarısını kendi makine teçhizat ve teknolojiye harcasalardı Türkiye çok daha farklı bir yerde olabilirdi." dedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise seçim bölgesindeki yapımı devam eden organize sanayi bölgelerinin alt yapı yatırımlarının tamamlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan destek istedi.

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