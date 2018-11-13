HABER

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2019 yılı bütçeleri ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'
Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı'na: Gereğini yapın

Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı'na: Gereğini yapın

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekili Öztürk Yılmaz'dan açıklama!

Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Flaş açıklamalar

Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Flaş açıklamalar

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.