2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Sakalıkesik Ovası Sulaması Projesi'nin yapımının 2009'dan beri sürdüğünü, 30 köyün bu projeyi beklediğini söyledi.

"Bu modeli yandaşa çok kolay ve büyük miktarda para aktarmanın modeli olarak keşfetmişsiniz." diyen Bekaroğlu, "Bu bir soygundur. Gelecek kuşakları, doğmamış çocuklarımızı soyuyorlar. " şeklinde konuştu.

Şehir hastanelerine ilişkin "Cebimizden bir kuruş çıkmayacak" denildiğini aktaran Bekaroğlu, bu söylemin doğru olmadığını, kira ve hizmet bedelleri ödendiğini iddia etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilen bir sağlık sistemi bulunduğunu vurgulayarak, "Zenginin yararlandığı yoksulun ise dışlandığı sağlık hizmetleri anlayışı AK Parti hükümetleri döneminde tarihe karışmıştır." dedi.

Projenin müteahhidinin eski bir CHP milletvekili olduğunu aktaran Aydemir, "Bu CHP milletvekili, eski milletvekili yandaşımız mı? Asla ve kata AK Parti döneminde hiçbir ihale hak etmeyene verilmez. Hak neyse o hayat bulur." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in "Hepsini Mehmet Cengiz mi hak etti?" sorusuna Aydemir "Kim almışsa o hak ederek almıştır." yanıtını verdi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ise şehir hastanelerinin halk sağlığıyla ilgili kolaylık sağlamadığını savundu. Şehir hastanelerinin il merkezlerinin uzağına kurulduğuna dikkati çeken Eksik, "Şehir hastanelerinin, halkın sağlığına emin olun bir katkısı olmayacaktır. Bizim sağlığı vatandaşların ayağına götürmemiz lazım. Şehir hastanelerini, şehirlerin dışına, kilometrelerce uzağa kurarsanız insanlar emin olun bundan faydalanmayacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da şehir hastanelerinin rantı dayattığını ve kısa vadede birçok problem ortaya çıkardığını öne sürdü.

Bu hastanelerde, hastaların müşteri olarak görüldüğünü savunan Kaplan, "Köprüler, tüneller, duble yollar ve şehir hastaneleri gibi yap-işlet-devret modeliyle ülkenin geleceği ipotek altına alınmakta, döviz kurlarındaki artış ve dış borçlanma mevcut krizin katlanmasına yol açmaktadır." açıklamasını yaptı.