2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Türkiye'nin dış politikasından siz sorumlu değilsiniz. Cumhurbaşkanlığında Güvenlik ve Dış Politika Ofisi tarafından bunlar yürütülüyor." sözlerine, "Her türlü eleştiriye hazırım ama şahsımı ve ekibimi yok sayan hiçbir şeyi kabul etmem mümkün değil. Cevabını da veririm, haddini de bildiririm." diye karşılık verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının kadrosuyla ilgili geçmişten gelen bir gelenek olduğunu, bunun devam etmesini istediklerini belirtti. Mevcut yapıdan Dışişleri Bakanı'nın sorumlu olmadığını savunan Kuşoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin dış politikasından maalesef siz sorumlu değilsiniz. Çünkü iki başlılık oldu. Şu anda Cumhurbaşkanlığında Güvenlik ve Dış Politika Ofisi tarafından bunlar yürütülüyor. Birçok konu onlar tarafından dile getiriliyor. Politika yapıcısı durumuna gelen maalesef onlar, siz değilsiniz. Kalkıp da bu bütçe görüşmelerinde yalnızca Dışişleri Bakanlığını eleştiri konusu yapmam bir taraftan da ayıp olacak. Size haksızlık yapmış olacağım."

- "Bu saygısızlıktır" Kuşoğlu'nun sözlerine cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Beni ve ekibimi yok sayacak şekilde hitap ediyor. Ben Dışişleri Bakanıyım, kadrolarımla dış politikayı yürütüyoruz. 'Sen yoksun, seninle konuşmaya gerek yok' diyor. Bu, saygısızlıktır. Bu saygısızlığa karşıyım. Her türlü eleştiriye hazırım ama şahsımı ve ekibimi yok sayan hiçbir şeyi kabul etmem mümkün değil. Cevabını da veririm, haddini de bildiririm. Bu kadar açık ve net." diye konuştu. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu ile CHP ve HDP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. - "Türkiye dış politikada karmaşık sorunlarla karşı karşıya" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kırılganlaşan uluslararası sistemin, devletlerin dış politikalarının idare edilmesini de aynı ölçüde zorlaştırdığını belirtti. Aksu, küresel güç mücadelesinin kazandığı yeni boyutların, göç ve mültecilik olgularının ortaya çıkan değişik örneklerin, terörizm ve kitle imha silahları konusunda yaşanan gelişme ve tartışmaların yakın geleceğe ilişkin tahmin ve değerlendirmeleri de güçleştirdiğini söyledi.

Güvenlik konularının, 20 yıl öncesine kıyasla daha fazla gündeme geldiğini dile getiren Aksu, Türkiye'nin, dış politikada karmaşık sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Filistin ve Kudüs meselesinin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerde iç siyasetin malzemesi haline getirildiğini savundu. İsrail ile arka planda ilişkilerin devam ettiğini söyleyen Bekaroğlu, "En zor dönemlerde bile ticari ilişkiler zirve yapıyor. Bunlar nasıl oluyor?" diye sordu. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Bekaroğlu, "Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimiz birkaç gün önce hükümet yetkilileri tarafından açıklandı. Madem hedefiniz budur, niçin zikzaklar çiziyorsunuz? Niçin gereğini yapmıyorsunuz? Avrupa Birliğine üye olmak istiyorsanız yapılacak şeyler bellidir." dedi. - "Konuşamadığımız zaman sorunları çözemeyiz" İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bu dönemin en önemli özelliğinin "bilgiye ulaşamama" olduğunu savunarak, "Bilgiye ulaşamadığınız zaman lehte ve aleyhte yorumlarınız sağlıklı olmuyor." diye konuştu.