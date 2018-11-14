2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığında hem tasfiyeler hem de misyon sayısının artması nedeniyle günlük iş yükünün arttığını belirterek, "Bunun için eleman açığının hızla azaltılması önem taşıyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin 4 milyar 635 milyon 760 bin olduğunu hatırlatarak, "Maliye Bakanı'na söylüyorum, bu bütçe cömert değil. Bu kurumun çok daha geniş kaynaklara ihtiyacı var." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "iktidarın uyguladığı dış politikanın ana eksen itibarıyla İsrail stratejileri, ABD ve Batı'nın dış politik planlarıyla da uyumlu" olduğunu savundu.

Dış politikanın "milli, İslam'i ve insani olmadığını" savunan Şener, "İktidarın dış politikası ülkemizi ve gönül coğrafyamızı kan gönlüne çevirmiştir. Her gün yeni sorunlar üretmiştir ve iktidar kendi ürettiği sorunlarla meşguldür. Sayın Bakanın anlattığı tüm sorunlar, iktidar politikalarının katkılarıyla meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.