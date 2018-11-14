2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'deki duruma ilişkin, "Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını destekliyoruz. Umman'ın arabuluculuk çabalarını en çok biz destekliyoruz. İran nezdinde temaslarımız var. Şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oradaki herkesi kuşatma altına alan politikalarını da doğru bulmuyoruz." diye konuştu. Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Yemen konusundaki hassasiyetinin devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "BM'nin çabalarını destekliyoruz. Umman'ın arabuluculuk çabalarını en çok biz destekliyoruz. İran nezdinde temaslarımız var. Şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oradaki herkesi kuşatma altına alan politikalarını da doğru bulmuyoruz. Çok sayıda insan açlık ve hastalıklardan ölüyor. Biz buna sessiz kalmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin siyasi çözüm konusunda çok katkı sağladığını ve insani yardımlarına devam ettiğini vurgu yapan Çavuşoğlu, "İki tane sahra hastanesi gönderdik. İnsani yardımları ulaştırma konusunda maalesef çok zorluklar var. Yüzlerce ton gıda ve ilaç yardımımızı bundan sonra da devam ettirmemiz lazım." dedi.

- "Cumhurbaşkanının danışma niteliğinde kurullar kurması doğaldır" Bakan Çavuşoğlu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun görev ve sorumluluklarına ilişkin bir soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlamenter sistemden farklı olduğunu ifade ederek, yürütmenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu hatırlattı. Önemli olanın güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin işlemesi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanının danışma niteliğinde kurullar kurması da son derece doğaldır. Bu kurullar danışma niteliğindedir. 'Tek adam rejimi' diyen arkadaşlarımızın diğer taraftan bunu söyleyerek çelişki içine düştüğünü söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız istişareye çok önem verir. Önceki dönemde başbakanken de buna benzer mekanizmaları danışmanlarıyla da çok iyi işletirdi. Biz de özellikle dış politikamızın oluşması konusunda tüm arkadaşlarımızla kafa yoruyoruz, tüm büyükelçilerimizden düşüncelerini eleştiri de dahil, cesur bir şekilde iletmelerini özellikle son Büyükelçiler Konferansında da bir kere daha istedim. Ayrıca Bakanlığımızda bir danışma kurulu var. Diğer taraftan yine, akademisyenlerle görüşüyoruz."

Dış politika ile ilgili farklı görüş açılarına açık olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir konuda rapor getirilmesi, öneri getirilmesi ya da tespitte bulunulması politikanın sadece o kurul tarafından oluşturulması anlamına gelmez. Ama bu tür kurullardan faydalanmak lazım. Politikamızı geliştirebilmek için farklı bakış açılarından yararlanmamız lazım." diye konuştu. - "Dışarıdan büyükelçi atama kanunu bizden çok önce çıktı" Dışişleri Bakanlığına dışarıdan büyükelçi atamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bazen bakanlığımızdan siyasete adam göndeririz, bazen de siyasetin içinden ya da dışarıdan insanlarımız büyükelçi atanabilir. Büyükelçi atama kanunu ne zaman çıktı? Yeni sistemde mi çıktı? Ya da biz iktidara geldikten sonra mı çıktı? Dışarıdan vali atama ve büyükelçi atama kanunu bizden çok önce çıktı." dedi. Dışişleri Bakanlığındaki atamalarda liyakata çok önem verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, sorular bölümünde adı geçen, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ı örnek vererek, şunları kaydetti:

"Tokyo'da imparatorluk ailesi dahil ulaşmadığı, açmadığı kapı yok. Diğer taraftan, Çin Büyükelçimiz, Pekin Büyükelçimiz AGİT'te başkan yardımcılığı yaptı, 57 ülkenin başkan yardımcılığını yaptı. Dil bilmeyen bir arkadaşı bizim görevlendirmemiz mümkün değil. Ama artık yeni sistemde ekonomi müşaviri de dışarıdan olabilecek, turizm müşaviri de dışarıdan olabilecek, olmalı. Sektörden bir arkadaşımızı müşavir olarak göndersek, ticaretin artması için daha çok çaba sarfetmez mi, eder. Liyakatla herkes bu görevleri yapabilmelidir. Büyükelçilik yapma görevi 5 seneden sonra değil, 5 sene herhangi bir kurumda hiç görev yapmamış bir kişi de eğitim ve diğer konularda tabi ki kriterler var, hiç devlette görev yapmasa bile özel sektörden biri büyükelçi olarak atanabilir. Başka ülkeler de bunu yapıyor. ABD özellikle, birçok iş adamını büyükelçi olarak görevlendirebiliyor. Bunun sorumluluğu da o büyükelçileri görevlendiren iktidardadır." Türkiye'nin Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı yapan devlet statüsünden vazgeçmesine ilişkin, "İlave 20 milyon avro verdik. Fakat bizim verdiğimiz bu para bir FETÖ'cü teröriste ödül olarak giderse ben o parayı keserim." değerlendirmesinde bulundu.