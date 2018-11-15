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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçeleri de ele alınacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu Süleyman Soylu TBMM

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