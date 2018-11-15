2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'nin elbette Suriyelilere sahip çıkacağını, ancak bu konuda ciddi sorunlar da yaşandığını söyledi.

"Suriyelilere, kendi vatandaşlarımızdan daha fazla ayrıcalık sağlandığından dolayı ciddi bir öfke var." iddiasında bulunan Emecan, bunun zaman zaman gerginliklere yol açtığına değindi.

Emecan, "Yurduna dönen Suriyelilerin sayıları yeterli mi? Türkiye'de kalıcı olacak Suriyeliler ile ilgili nasıl önlemler düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Valilerin ve kaymakamların, iktidarın değil 85 milyonun valisi ve kaymakamı olması gerektiğini" belirten Emecan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Siz, gençler tarafından örnek alınıyorsunuz. Üslubunuza biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, güvenliğe ayrılan bütçenin, enflasyonun çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.