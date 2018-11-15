2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." dedi. Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 2018'de bugüne kadar 28 milyon 696 bin 14 kişinin katılımıyla 40 bin 661 eylem ve etkinlik gerçekleştiğini bildiren Soylu, bunlardan 343'üne müdahale edildiğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Soylu, yürüyüşün huzurlu bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Soylu, Avrupa'da çok ciddi bir tezvirat kampanyası yürütülmesine rağmen Türkiye'ye 35 milyon 600 bin turistin geldiğini belirtti. Çin'in baskısına rağmen Malezya'nın iade etmeyerek, Türkiye'ye gönderdiği 11 Doğu Türkistanlı hakkında da değerlendirme yapan Soylu, "Biz, kimin ne olduğunu ve niçin gönderildiğini bilmek durumundayız. Eğer insani bir şey ise biz ülkemize alır, kabul ederiz. Biz, kimseyi hayatıyla sıkıntılı olan bir ülkeye gönderebilecek kadar vicdandan yoksun değiliz." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili ise "Türkiye bu konuda insanlığa sırtını dönmedi. Bu konu Türkiye'nin yüz akı bir tabloyla yürütülmeye devam edilmektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye'de siyasi parti değil, terör örgütü PKK/KCK tutuklularının bulunduğunu belirten Soylu, bununla ilgili toplam rakamın 9 bin 730 olduğunu aktardı. Soylu, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye bu konuda çok ciddi bir tünelden geçti. Bitti mi? Bitti demek yalan olur. Devletin bilgilerine sahip olan birisi olarak söylüyorum; şu anda elimizde bir işimiz var. Adalet Bakanlığımızla bu meseleyi yürütüyoruz. Bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız. Bu tehdidin, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez ama çok önemli bir şekilde Türkiye bu tünelden çıkmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - "Karadeniz'de 4 terörist kaldı" Yurt dışına çıkışlarda mümkün olduğunca pasaport şerhlerinin kaldırılması noktasında bir tavır sergilediklerini anlatan Soylu, vatandaşların yurt dışına çıkması konusunda bir endişelerinin bulunmadığını kaydetti.

Soylu, Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Terör örgütü bir taraftan Doğu ve Güneydoğu'da kendi egemenliğini sürdürmek isterken dağlarda ve kırsalda, diğer taraftan da Karadeniz, Amanoslar, aynı zamanda Akdeniz açılımı üzerinden Ege'ye sürekli olarak bir yoğunluk ortaya koymaya çalıştı." dedi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'da 1992'den bugüne kadar yapılabilecek en büyük operasyonların gerçekleştirilerek önemli sonuçlar alındığını anlatan Soylu, "Adım attırmıyoruz. Karadeniz'de şu anda yaklaşık 4 tane bildiğimiz, 2'sinden haber alınamayan terörist kaldı. Diğerlerinin tamamı etkisiz hale geldi. Burada icra edilen operasyonlarda biri üst düzey 2 terörist... Bunlar özellikle Artvin'deki Sayın Kılıçdaroğlu'nun olayına karışmış olanlardı." diye konuştu. - "İmkanları en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz" İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi. Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı. - "Hukuk devleti dışında hiçbir adım atmadık" Demokrasinin terör üzerinden bölünmesine müsaade etmediklerini belirten Soylu, demokrasi ve hukuk devleti dışında hiçbir adım atmadıklarını söyledi. Ağrı'daki Ahmedi Hani Türbesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, Türk milletinin kültür miraslarının istismar edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Soylu, "Türkiye'de sözde şehitlik kurup terör örgütünün bayrağını ve pis eşkıya başı Apo'nun bayrağını kim koyarsa yıkar geçeriz, bu kadar basit ve yıktık geçtik." dedi.