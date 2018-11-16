2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003- 2017 yılları arasında yaklaşık 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Toplantıda milletvekilleri bütçe üzerinde söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan bir tablo çizdiğini öne sürerek, "Bu bütçe modern kölelik bütçesidir. Ormanlarımızın yağmalanması ve talan bütçesidir. Köylünün daha çok köyünü terk ederek, kentlere göç edip yoksullukla boğuşma bütçesidir." ifadesini kullandı.

Sarıbal, 2002 yılından bu yana 32 milyon dönüm alanın tarımsal araziden çıkarılarak amaç dışında kullanıldığını, mısır ve pirinç dışında hiçbir kalemde üretimde artış olmadığını ve gıda piyasasının yabancı güçlerin tekeline girdiğini savundu.