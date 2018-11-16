2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "İklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 36 göl kururken, 14 göl ise kuruma tehlikesi ile karşı karşıya." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerine söz alan Kalyoncu, iklim değişikliğinden ötürü Türkiye'de ortaya çıkan sorunlara değindi.

Son yıllarda kar yağışının azalması nedeniyle yer altı ve barajlardaki suların azaldığını anlatan Kalyoncu, Tarım ve Orman Bakanlığını önlem almaya çağırdı.

Hava ve su kirliliğinin de ciddi bir tehlike olarak toplumu tehdit ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Ülkemizde 36 göl kurudu, şu an 14 göl kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Konya Ovası'nda obruklar meydana geliyor. Büyük sıkıntılar kapıda" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştiğini anımsatarak, 2019 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan bütçenin düşük olduğunu belirtti.