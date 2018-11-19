2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye'nin, iklim özellikleri ve son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası golf tesisleri ile golf turizmi açısından önemli bir merkez durumuna geldiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en fazla turist çeken ülkeleri arasında 8. sırada yer aldığını, turizm gelirlerinde ise 14. sırada bulunduğunu kaydetti.

Antalya'nın Türkiye'nin beşinci büyük şehri olduğunu anımsatan Aydın, Antalya'daki turizm faaliyetlerine ve tesislere ilişkin bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm kenti olduğunu belirten Aydın, "Kentte, yılın 12 ayı devam eden turizm hareketleri, bu bölgeyi ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmiştir." dedi.

Antalya başta olmak üzere Muğla ve İstanbul'da golf sahaları bulunduğuna işaret eden Aydın, "Ülkemiz, iklim özellikleri ve son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası golf tesisleri ile golf turizmi açısından önemli bir merkez durumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.