2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesini sunmaya başladı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Ceza ve İnfaz Kurumları, Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

