2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Türkiye'de ilk derece ve yüksek mahkemelerde yaklaşık 11 milyon dava görüldüğünü aktaran Gül, bu davaların çözümü konusunda alternatif çözüm yollarının konuşulması gerektiğini, kendilerinin de bu konu üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Gül, "temel amaçlarının yargıç ve savcıların sadece hukuka, vicdana, Anayasa'ya bağlı kalması olduğunu" söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "geçmişte 28 Şubat brifinglerinde önünü ilikleyerek vesayetçilere selam duran hakim savcılar, sonrasında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşından talimat alarak, 'mehdi' diye karar veren hakim ve savcılar bulunduğunu" belirterek, "İşte bunlarla mücadele yapıldı. Yine mücadele yapılmaya devam ediliyor." dedi.

Yanlış veya eksik kararların kamuoyu eleştirisine açık olduğunu, ancak Anayasa'ya göre yargı kararlarının herkes için bağlayıcılığı bulunduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Gül, verilen kararlara karşı kanunlar çerçevesinde üst hukuk yollarına başvurulabileceğini anımsattı.

"Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir şey tam değildir." diyen Gül, reformlar yapıldığını, ancak eksik olunan alanlarda gelecek 5 yılı planladıklarını kaydetti.

- "Savcılık ya da mahkemeler üzerinde amir değilim"

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, Bakanlığının hiyerarşi içinde yargıya talimat vermesinin söz konusu olmadığını ifade eden Gül, "Bakan oraya talimat verecek, öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi belki birileri arzu ediyorsa da bizim tasavvur ettiğimiz bağımsız, tarafsız yargı böyle bir şey değil. Böyle bir şey zaten Türkiye'de yok. Yargının verdiği kararda eksiklik varsa bir üst yargı yoluna müracaat imkanı vardır. Savcılık ya da mahkemeler üzerinde amir değilim" diye konuştu.

Yargıda daha doğru ve adil kararlar için istinaf yolunun partisince getirildiğini belirten Gül, istinaf dışında Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar giden itiraz yollarının bulunduğunu anımsattı.