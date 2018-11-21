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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ediyor - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: - "Çevre, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyorsa bunun sebebi insanoğlunun emanet şuurundan uzaklaşmasıyla izah edilebilir" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Kentlerimizdeki dikey yapılaşmaya artık son verilmeli, kentlerin mimari yapılarıyla markalaşmaları sağlanmalıdır" - HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yüksek yapılaşmaya ilişkin sözlerine rağmen İstanbul'da gökdelen inşaatları devam ediyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Çevre, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyorsa bunun sebebi insanoğlunun emanet şuurundan uzaklaşmasıyla izah edilebilir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Toplantıda milletvekilleri bütçe üzerinde söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, çok sayıda insanı ilgilendiren bir kararı az sayıda insanın vermesi kadar haksız bir durumun olamayacağını, bugünün dünyasında demokrasinin tek koşulunun, toplumu ilgilendiren projelerde o toplumun görüşlerinin alınması olduğunu belirtti.

Aksi takdirde yapılan projelerin yıllar sonra yanlışlığının ortaya çıktığının görüldüğünü belirten Katırcıoğlu, "Karadeniz Sahil Yolu Projesi bu yanlışlığın bir örneğidir. Kanal İstanbul Projesi de 'çılgın proje' adı altında kamuoyuna sunuldu ancak milyonları etkileyecek bu projede kimsenin görüşü alınmadı. Gemi geçişlerinde artışın olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurursak bu bir yeni rant projesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yüksek yapılaşmaya ilişkin sözlerine rağmen İstanbul'da gökdelen inşaatları devam ediyor. Lütfen çevre ve şehircilik konularını basit konular olarak ele almayın." ifadesini kullandı.

- "Dikey yapılaşmaya artık son verilmeli"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının bulunduğunu, çevre sorunlarının, kalkınmanın bir unsuru olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Toplum olarak zenginliklere sahip çıkılması için çevre duyarlılığına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Özellikle su havzalarındaki yapılaşmaların önüne geçilmelidir. Atık su arıtma tesisleri verimli çalıştırılamamaktadır. Atık suyun insan ve çevre sağlığına zararı minimum düzeye indirilmelidir. Yerleşim yeri seçiminde jeolojik çalışmalara yer verilmemektedir. Yapılaşma kişiye ya da yere göre uygulanmaktadır. İmar planlarının değiştirilme süreçleri zorlaştırılmalıdır. İmar barışı bu ülkede bir milat olarak ele alınmalı bundan sonraki süreç sıkı denetime tabi tutulmalıdır. Kentlerimizdeki dikey yapılaşmaya artık son verilmeli, kentlerin mimari yapılarıyla markalaşmaları sağlanmalıdır."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, yapılan yasaların uygulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle "ahlaksız" bir büyümenin içinde olunduğunu öne sürdü.

TBMM üyelerinin denetleme, bakanlıkların ise hesap verme sorumluluğunun bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bugün Anadolu'nun çeşitli illerinde eylemler var. Ülkenin yer altı kaynaklarından elde edeceği faydayı ve gerekliliği burada bize anlatmış olsaydınız biz de o insanlara bunları anlatıp ikna olmalarını sağlayabilirdik. Ancak biz burada bir icraatın içinden sunumu dinliyoruz." diye konuştu.

- "Bizim inanç değerlerimizde emanet, hayatın tümünü kuşatan bir kavramdır"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise yaşanabilir şehirler oluşturmanın, AK Parti hükümetlerinin temel öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevre duyarlılığı noktasında yerel yönetimlere rehberlik ettiğini belirten Kırkpınar, "Çevre, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyorsa bunun sebebi insanoğlunun emanet şuurundan uzaklaşmasıyla izah edilebilir. Bizim inanç değerlerimizde emanet, hayatın tümünü kuşatan bir kavramdır. Bizler tabiatın dilinden konuşan bir medeniyetin mensuplarıyız. Yeryüzünde gençlerini fidana benzeten başka bir millete rastlamak mümkün değildir." dedi.

Günümüz şehirlerinin en önemli sorunlarından birisinin atıklar olduğunu anlatan Kırkpınar, özellikle son 16 yılda birikmiş sorunların çözümünde tarihi adımlar atıldığını ifade etti.

Tüm kurumlarla birlikte asırlaşmış sorunların çözümü için çalışıldığını vurgulayan Kırkpınar, "Bizler canı ve malı emanet kabul etmiş bir medeniyetin mensupları olarak şehirlerimizi önemsiyoruz. Bu bilinçle çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunan alanların yönetilmesi çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz." diye konuştu.

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