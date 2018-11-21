2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

"Çevre ve şehir, tarihin doğurduğu bir hayat alanıdır. Tarihin doğurduğu ve medeniyetin yoğurduğu şehirler, doku ve kimyası ile her şeyden önce insanların o şehirde yaşama gerekçelerini gerçekleştirebildikleri yer olmalıdır. Şehir, insanın mutlu olabildiği kadar onun yaşama nedeni olmalıdır. Planlamalar ileriye dönük şekilde yapılamazsa dünün çözümleri bugünün sorunları haline geldiği gibi bugünün çözümleri yarının sorunları olmaya aday olacaktır."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, jeopolitik konumu inkar edilemez bir ülkenin fertleri olarak çevresel kirlilik konusunda daha duyarlı hareket etmek durumunda olduklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da imar affı düzenlemesinin mahalli idareler seçimlerine yaklaşıldığı bir dönemde çıkarıldığını, bu durumun kendisine göre bir "seçim rüşveti" olduğunu söyledi.

İmar affı meselesinin zaruri bir ihtiyaç olmadığını belirten Arı, "Eski yapıları hariç tutarak konuşacak olursak yasadan sonra atılan onlarca temel var. Bunlara bir 'dur' dememiz gerekmiyor mu? Kanun kapsamında olmayan yerlere de binaların harıl harıl yapıldığına şahidiz. Bu yasayı doğru uygulayacaksak kanunla birlikte mevcut yapıların tespiti yapılmalı, yeni yapıların önüne geçilmeliydi." dedi.

- "Siz ebedi muhalefet, biz ebedi iktidar"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, küçük bir köy haline gelen dünyada, herhangi bir ülkedeki olumsuzluğun herkesi etkilediğini söyledi.

Çevrenin, sadece insanlar için değil tüm canlılar için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Türkiye her geçen gün nüfusu artan bir ülke. 2002 yılında 64 milyon olan nüfusumuz bugün 82 milyona gelmiş durumda. Köylerden kentlere göç de hızla devam ediyor ve aynı hızla şehirleşiyoruz. İnsanlar bu şehirleşme ile birlikte gelişen teknolojiden de istifade etmek istiyor. İnsanlar daha konforlu ve daha rahat bir hayat sürmek istiyor ve bunları da devletten bekliyor. Devletimiz ise topladığı vergilerle insanların beklediği hizmetleri sunma gayretinde. AK Parti 16 yıldır iktidarda. Milletin refah içinde yaşaması için hizmetlere aralıksız devam ediyor. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 'Siz ebedi muhalefet, biz ebedi iktidar' böyle iyi gidiyoruz. Bu da benim esprimdi ama demokrasilerde birbirimize tahammül etmemiz gerekiyor."