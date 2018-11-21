2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nde 2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıldığı iddialarına karşılık, "Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir. Yatay mimarinin uygulandığı bir proje olacaktır. Maksimum 4-5 katlı yapılara izin verilecektir." dedi. Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurum, mekansal strateji planlara ilişkin bir soru üzerine, bu planın ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanması gerektiğini anlattı. Kurum, söz konusu planın usul ve esaslarının belirlenip Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yerini aldığını belirterek, "İnşallah çok kısa sürede de mekansal planımızı hazırlayacağız." ifadesini kullandı. Planlı Alanlar Yönetmeliğinde emsal hakların yüzde 30'la sınırlandırıldığını bildiren Kurum, "Katlarda yapılacak mescitler bodrum kata ortak alan olması kaydıyla 150 metrekare, ticari binalarda da 300 metrekareyi geçmeyecek şekilde bodrum katta yapılabilmektedir, bu yönetmelik değişikliğiyle." bilgisini paylaştı.

Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yapıların denetimi için görevlendirilecek yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi esasına geçileceğini söyleyerek, "Her türlü istismardan ve baskıdan uzak daha objektif bir yapı denetim sisteminin oluşturulması planlanmıştır." diye konuştu. - "Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta" Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddialarına yönelik soru üzerine şunları kaydetti: "Kanal İstanbul, 26 bin hektar alanı kapsamakta. Planlanan nüfus sadece 500 bin kişidir. Yatay mimarinin uygulandığı bir proje olacaktır. Maksimum 4-5 katlı yapılara izin verilecektir. Bu binaların büyük bir kısmı da bölgedeki, yakın ilçelerdeki dönüşümde rezerv konut olarak kullanılacaktır. Oradaki anlayış ve mimari kültür de inşallah bizim değerlerimizi yansıtacaktır." İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 40 ile 50 bin arasında gemi geçtiğine dikkati çeken Kurum, "En son Foça'da da yaşanan olayda gördük ki denizde yaşanan bir kirliliği gidermek için sadece Foça'da 25 milyon lira bedel harcadık, bir ay çalıştık. İnanın çok kolay olmuyor bunları temizlemek." şeklinde konuştu.

Bir tankerin de Boğaz'daki bir yalıya çarptığını anımsatan Kurum, "Dolayısıyla bu trafiğin artık buradan geçmemesi adına Kanal İstanbul Projesi önemli. Burada bizim amacımız yeni bir şehir, rezerv alan yaratmak değil." değerlendirmesinde bulundu. - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü detaylı konut istatistiklerini tutacak Bakan Kurum, "Konut piyasasında stok ne kadardır?" şeklindeki soruya ilişkin, şu bilgileri paylaştı: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze gelir gelmez talimatımızı verdik; buna ilişkin bir çalışma yapacak. Bu istatistik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde tutulacak. Çünkü Türkiye'de satılanlar sadece tapu devriyle satılmıyor, satış sözleşmeleriyle de yapılan satışlar var. Hem satış sözleşmeleri hem birinci el satışlar hem ikinci el hem de konutların bölgelere göre ihtiyaçlarını inşallah çok kısa zamanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz belirleyecek ve bunları da vatandaşların bilgisine sunacaklar." Taş ocakları ve HES'lerle ilgili soruya yönelik de Kurum, ÇED yönetmeliğine tabii tutulan tüm projeler için hiçbir toleransın söz konusu olmadığını, süreçlerin geniş bir komisyon nezdinde detaylı bir şekilde incelendiğini vurguladı.

Kurum, bir soru üzerine, 2,5 milyar liralık ödeneğin Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ ile 4 Mayıs 2017'de yapılan protokol kapsamında doğu ve güneydoğudaki terör olaylarından zarar gören vatandaşların zararlarını bir an önce karşılamak adına TOKİ'ye aktarıldığını dile getirdi. - "Validebağ Korusu'nda hiçbir şekilde rant projesi düşünmüyoruz" Bir başka soruya ilişkin, "Altunizade Validebağ Korusu'nda biz hiçbir şekilde bir rant projesi düşünmüyoruz. İstanbul'a değer katacak bir Millet Bahçesi yapmak istiyoruz." diyen Kurum, açılışı yapılan Millet Bahçeleri'ne ilişkin bilgi verdi. Kurum, 182 bin metrekarelik alandaki Esenler Millet Bahçesi'nin de açılışının hafta sonu yapılacağını bildirdi. Hava kirliliğiyle ilgili "sadece 6 ilin hava kalitesinin iyi olduğu" iddiasına da yanıt veren Kurum, kasım itibarıyla toplam istasyon sayısının 339'a çıktığını, bu istasyonlardan elde edilen verilerin anlık olarak şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti. Kurum, "Elde edilen verilere göre 'sadece 6 ilde hava kalitesinin iyi olduğu' ifadesi doğru değildir. Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde son 5 yıllık veriler dikkate alındığında partikül maddede yüzde 13, kükürtdioksit parametresinde yüzde 36 iyileşme mevcuttur." dedi.