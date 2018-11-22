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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 00:37 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "Mekansal Strateji Planı'nı inşallah çok yakın bir zamanda oluşturacağız ve bundan sonraki süreçte ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yılına altyapı hazırlayacak bir planımız olacak. Ülkemizin 50 yılını planlıyor olacağız." - "Son yıllarda, yılda 1 milyon konut satılıyor. Bunun da yaklaşık yarısı sıfır, yarısı da ikinci el konutlar. Hatta son zamanlarda bu 1 milyon 200 bin adetlere çıktı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mekansal Strateji Planı'nı inşallah çok yakın bir zamanda oluşturacağız ve bundan sonraki süreçte ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yılına altyapı hazırlayacak bir planımız olacak. Ülkemizin 50 yılını planlıyor olacağız." dedi.

Kurum, Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Türkiye'de konut seferberliği başlatıldığını anımsattı.

TOKİ'nin 16 yılda 840 bin konut ürettiğini, bunun yaklaşık yüzde 90'ının sosyal konut niteliğinde, alt gelir ve orta gelir grubuna hitap ettiğini belirten Kurum, "Son yıllarda, yılda 1 milyon konut satılıyor. Bunun da yaklaşık yarısı sıfır, yarısı da ikinci el konutlar. Hatta son zamanlarda bu, 1 milyon 200 bin adetlere çıktı. Eksik olan konut ihtiyacımızı çok kısa sürede tamamladık. Tabii ki bunu tamamlarken biz de mimarlarımızdan aslımızı, kültürümüzü, değerlerimizi yansıtan projeler çizsin istiyoruz. Farklı farklı projeler geliyor; yani sizin istediğinizi onlar dahi anlamış değiller. Aslına bakarsanız bunun eğitimini belki üniversiteden itibaren başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kültürün yansıtılacağı yöresel mimariye ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Kurum, "Bu çalışmayı tamamladığımızda ülkemizde yerel mimariye özgü değerlerimizi içerecek projeleri gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Mekansal Strateji Planı hakkında bilgi veren Kurum, "81 ilden gelecek veriler doğrultusunda bu Mekansal Strateji Planı'nı inşallah çok yakın bir zamanda oluşturacağız ve bundan sonraki süreçte ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yılına altyapı hazırlayacak bir planımız olacak. Ülkemizin 50 yılını planlıyor olacağız. Daha sonra 'niye yaptık' demeyeceğimiz projeleri bu planda işliyor olacağız." diye konuştu.

- "Yanlıştan hareket edip, doğruları eleştirmememiz gerekiyor"

Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğuna işaret eden Kurum, bugün itibarıyla dönüşmesi gereken 5,5 milyon, 2025 yılı itibarıyla da dönüşmesi gereken 7,5 milyon konut olduğunu açıkladı.

Kurum, 2012 yılında çıkarılan yasayla, Bakanlık bünyesinde 580 bin, TOKİ ile yaklaşık 140 bin konutun dönüşümünün sağlandığını belirtti.

Belediyelerin, özel idarelerin ve özel sektörün, her projede bu dönüşümü yapmaya çalıştığını anlatan Kurum, "Evet, dönüşüm projeleri içinde bizim de eleştirdiğimiz, bizim de doğru görmediğimiz projeler oldu ama yanlıştan hareket edip, doğruları eleştirmememiz, bir an önce bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii ki bu dönüşümde biz gecekonduların yerine 15-20 katlı binalar veya 5-10 emsal gibi proje istemiyoruz. Buna ilişkin çok yakın zamanda kentsel dönüşümle alakalı stratejimizi de yayınlayacağız. Bunun 81 ilde yapılması noktasında da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılacak alanlardaki binaların 4-5 katı geçmeyeceğini, mevcuttaki binalarda ise çok az emsal artışıyla, yüksekliği de 8 katı geçmeyen bir planlama içerisinde olduklarını aktaran Kurum, dönüşümü de değer esaslı ve vatandaşın da işin içinde olacağı bir şekilde yapacaklarını ifade etti.

Madencilik projelerine de değinen Kurum, "Madencilik projelerinde, 'ÇED gerekli değildir' kararları, faaliyetin gerçekleştirilmesinde çevresel açıdan sakınca olmadığını belirten kararlardır. ÇED yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle kısım kısım 'ÇED gerekli değildir' kararı alınması engellenmiş olup bu kapsamda ocak sahalarının genişletilmesinin önüne geçilmiştir." diye konuştu.

- Sur'daki inşa çalışmaları

Kurum, terörden zarar gören bölgelerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki inşa çalışmalarının 'öncesi ve sonrası' fotoğraflarını gösterdi.

Murat Kurum, "Buradaki hayatı bir an önce iyileştirmek adına projelerimize başladık. Altyapıda zarar gören; 12 kilometre kanalizasyon hattı, 11 kilometre içme suyu hattı, 9 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere bütün şebeke hattı yeniden yapıldı. Sur'un etrafını 360 derece çevreleyen yaklaşık bin 900 kilometre yol da tamamlanma aşamasına geldi. Tarihi yapıların restorasyonu, Gazi ve Melik Ahmet caddelerindeki 3 bin 400 dükkanın cephe yenilemesi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Çölgüzeli ve Üçkuyular bölgelerinde 5 bin 600 konut üretildi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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