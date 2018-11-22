2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "IMF'in bir raporuna göre, Türkiye'nin alabileceği 378 milyar dolarlık yabancı yatırıma terörün frenleme etkisi var. Bütçenin farklı kalemlerini konuşurken, ne yazık ki bu etkiyi bizden başka konuşan olmuyor. Bu ülkeye terörün bir maliyeti var." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, muhalefet milletvekillerinin bu bütçenin düşük gelirli vatandaşların bütçesi olmadığına yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'de, 2018 yılı itibarıyla 76 ilde, 788 personelin görev yaptığı Şiddet Önleme Merkezleri kurulduğunu anlatan Keşir, "Yasanın çıktığı 2002 yılından beri Şiddet Önleme Merkezlerinden 317 bin kişi hizmet aldı. Bunun bütçede mali bir karşılığı yok mu?" diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin kadınlara, kız çocuklarına, engellilere yönelik projelerini sıralayan Keşir, "81 ilde 130 yeni üniversite açıldı. Kız çocuklarının üniversiteleşme oranı 2002'de yüzde 13,5 iken, bugün yüzde 50'ye dayandı. Bunun gender budgeting de bir karşılığı yok mu?" ifadelerini kullandı.