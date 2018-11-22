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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: - "IMF'in bir raporuna göre, Türkiye'nin alabileceği 378 milyar dolarlık yabancı yatırıma terörün frenleme etkisi var. Bütçenin farklı kalemlerini konuşurken, ne yazık ki bu etkiyi bizden başka konuşan olmuyor. Bu ülkeye terörün bir maliyeti var" - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: - "Türkiye'de IMF'siz bir IMF Programı uygulanıyor" - HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu: - "Stokçuluk serbest piyasa ekonomisinde yasaldır. Soğan üreticisinin stoklarını yakaladınız. Ne yapsın adamlar? Fiyatların artacağını gören iş dünyası temsilcileri stok yaparlar"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "IMF'in bir raporuna göre, Türkiye'nin alabileceği 378 milyar dolarlık yabancı yatırıma terörün frenleme etkisi var. Bütçenin farklı kalemlerini konuşurken, ne yazık ki bu etkiyi bizden başka konuşan olmuyor. Bu ülkeye terörün bir maliyeti var." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, muhalefet milletvekillerinin bu bütçenin düşük gelirli vatandaşların bütçesi olmadığına yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'de, 2018 yılı itibarıyla 76 ilde, 788 personelin görev yaptığı Şiddet Önleme Merkezleri kurulduğunu anlatan Keşir, "Yasanın çıktığı 2002 yılından beri Şiddet Önleme Merkezlerinden 317 bin kişi hizmet aldı. Bunun bütçede mali bir karşılığı yok mu?" diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin kadınlara, kız çocuklarına, engellilere yönelik projelerini sıralayan Keşir, "81 ilde 130 yeni üniversite açıldı. Kız çocuklarının üniversiteleşme oranı 2002'de yüzde 13,5 iken, bugün yüzde 50'ye dayandı. Bunun gender budgeting de bir karşılığı yok mu?" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin emeklilere bayramda verilen ödeneklerin de bütçede bulunduğuna işaret eden Keşir, taşeronların kadroya alınmasının da bütçe kalemlerinden olduğunu vurguladı. Keşir, "Emekliler, işçiler, kadınlar, kız çocukları, gençler, bütün bu bütçenin bir aydır çalıştığımız konular. Israrla hala gender budgeting'den bahsedilmesinin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamudaki bütün projelerin mali karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Keşir, "IMF'in bir raporuna göre, Türkiye'nin alabileceği 378 milyar dolarlık yabancı yatırıma terörün frenleme etkisi var. Bütçenin farklı kalemlerini konuşurken, ne yazık ki bu etkiyi bizden başka konuşan olmuyor. Bu ülkeye terörün bir maliyeti var." ifadelerini kullandı.

- "Yargının durumu içler acısı"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, anlı şanlı, büyük firmaların konkordato talebinde bulunarak, ülke ekonomisinin durumunu ortaya koyduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmediğini, bunun en önemli nedeninin hukuk sistemine ilişkin soru işaretleri olduğunu savunan Arı, "Türkiye'de yargının durumu içler acısı. Yapılan anketlere göre, yargıya güven kalmamıştır. Yargıya duyulan güven, yüzde 70-80'lerdeyken, yüzde 20'lere kadar düştü. Bu, bu ülkeyi yönetenlerin en önemli sorunu olmalı." diye konuştu.

Emeklilere bayram ikramiyesinin, CHP'nin seçim dönemi vaatlerinden olduğunu belirten Arı, hükümete CHP projesini hayata geçirdiği için teşekkür etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamudaki taşeron işçi sorununun çözülmediğini, "modern kölelik" sisteminin hayata geçirildiğini ileri sürdü. İcralık olan çiftçi sayısının arttığını öne süren Gürer, çiftçi borçlarının yapılandırılması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "FETÖ'cü milletvekilleri var." ifadeleri üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Milletvekillerine bu şekilde hitap edemezsiniz. Hitap ederseniz, misliyle karşılığını alırsınız." şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Türkiye'de IMF'siz bir IMF Programı uygulandığını" öne sürerek, "Hazine batmış, doğrudan aile şirketine dönüştürülmüştür, başında da sizler varsınız. Faizle kavga edip, ilerde faizi artıracak adımlar atıyorsunuz, bu ne yaman çelişki. Bu bütçede üç şey yok; demokrasi, bir gelecek ve bu krize çare yok." ifadelerini kullandı.

- "Komik bir duruma düşürmeyin"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, stokçuluğun serbest piyasa ekonomisinde yasal bir yöntem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Soğan üreticisinin stoklarını yakaladınız. Ne yapsın adamlar? Beklenti o ki, fiyatlar artacak. Fiyatların artacağını gören iş dünyası temsilcileri stok yaparlar. Bu, manipülasyon değil. Sayın Cumhurbaşkanı 'Serbest piyasa ekonomisine bağlılığımız devam edecek.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na düzeltme yapma şansı verin. Bizi, inzibati yöntemlerle ekonomiyi düzeltme gibi komik bir duruma düşürmeyin."

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, bütçenin eril bir bütçe olduğunu, kadınları yok saydığını iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, devlet kurumlarının altyapılarında önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, "Sayın Bakan, kurumların altyapısında bu kadar fazla değişiklik, oynama ile siz altyapınızın sağlam temellere oturduğunu düşünüyor musunuz? Bize hiç öyle görünmüyor." diye konuştu.

Emecan, bütçenin vatandaşın yanında olmadığını da ileri sürdü.

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