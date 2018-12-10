2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Ne işçi ne memur kesimini hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik. Bize hiçbir rakam veremezsiniz. Varsa çıkın bize söyleyin." dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Grubu adına konuşan Elvan, AK Parti'nin 16 yılda 16 bütçe hazırladığını ve hepsini başarıyla uyguladıklarını belirtti. Geçen 16 yıllık sürede girdikleri her seçimden halkın desteği ve yüksek teveccühü ile büyük bir zaferle çıktıklarını, bunun büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Elvan, milletin verdiği bu sorumluluğu yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurguladı. AK Parti iktidarlarıyla geçen 16 yılda, Türkiye'nin büyüdüğünü, güçlendiğini ve küresel ölçekte daha fazla söz sahibi olduğunu dile getiren Elvan, ulaştırmadan sağlığa, tarımdan ticarete, sanayiden Ar-Ge'ye kadar tüm alanlarda sayısız projeye imza atıldığını söyledi.

Elvan, Türkiye'nin bu başarılarının, küresel finansman krizine, ekonomik ve siyasi vesayet odaklarına, bölgedeki istikrarsızlıklara, iç ve dış provokasyonlara, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine, 15 Temmuz hain darbe girişimine ve son dönemlerde kur üzerinden yapılan saldırılara rağmen elde edildiğini belirtti. Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu: "İstikbalimizden ve istikrarımızdan asla ödün vermedik. Bu süre zarfında milletimiz, işçisinden esnafına, memurundan tüccarına, çiftçisinden iş insanına, ev hanımından emeklisine kadar ortak bir hedefe ulaşma arzusuyla kenetlendi. Bu hedef, birlik ve beraberliğimizin, ulusal güvenliğimizin güçlendirilmesi hedefidir. Bu hedef, terörün kökünün kazınması hedefidir. Bu hedef, güçlü ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedefidir. Son dönemlerde ülkemize yönelik gerçekleşen saldırılar da bu kenetlenmeyi, birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü yıkmaya yöneliktir. Bu saldırılar esnasında ellerini ovuşturanlar oldu, Türkiye'yi hiç görülmedik bir şekilde dışarıya şikayet edenler oldu ancak bu yoğun temelsiz saldırılara, algı operasyonlarına rağmen ekonomimiz sağlamlığını bir kez daha kanıtlamış, kriz tellallarının sesi kesilmiştir. Bir kez daha görüldü ki köpükle gelenler köpükle gitmiştir."

Türkiye ekonomisinin, sağlam temellere dayalı olduğunu pek çok kez olduğu gibi şimdi de gösterdiğini ifade eden Elvan, gerçekleştirilen yapısal reformlar sonucunda Türkiye'nin, küresel makroekonomik dalgalanmaları başarıyla göğüsleme yeteneğine kavuştuğunu söyledi. Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ağustos ayında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen, Yeni Ekonomi Programı'yla ortaya konulan dengelenme politikaları, alınan tedbirler ve ihracattaki artışa bağlı olarak beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda, görülmemiş boyuttaki küresel krize rağmen yıllık ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünün altını çizen Elvan, "Büyümemiz 2018 yılında da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de dışarıda ve içeride benzer karamsar bir tablo çizmeye çalışanlar var. Ancak almış olduğumuz önlemlerle tüm olumsuz beklentileri boşa çıkarmayı sürdürüyoruz." diye konuştu. Yılın ilk yarısında yüzde 6,2 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de yaz sonunda oluşturulan negatif beklentilerin aksine yüzde 1,6 büyüdüğüne dile getiren Elvan, "Türkiye, aziz milletimizin desteği ve bizlere olan inancı sayesinde, hükümetimizin kararlı ve sağlam duruşu neticesinde ekonomik bir küçülmeyle karşı karşıya kalmadan, daha ılımlı büyüme oranlarıyla ekonomide dengelenme sürecinden başarıyla çıkacaktır. Nitekim ekonomimiz hızlı bir toparlanma ve normalleşme sürecine girmiştir ve piyasalarda güven sinyali güçlenmiştir." dedi.

- "2007-2017 arasında istihdam yüzde 35,5 arttı" OECD verilerine göre 2007-2017 yılları arasında Türkiye'nin istihdamının yüzde 35,5 artırarak OECD ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini belirten Elvan, yine bu verilere göre iş gücüne katılım oranında en yüksek artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Elvan, yine aynı dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde genç istihdamının 4,5 milyon kişi azaldığını, Türkiye'de ise genç istihdamında ilave 1 milyon istihdam sağlandığının görüldüğünü ifade etti. Türkiye'de, 2007-2017 yıllarında 3 milyon 375 bin kadının ilave istihdam edildiğini belirten Elvan, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 23'lerden yüzde 34'lere yükseldiğini bildirdi. Lütfi Elvan, asgari ücret ile işçi ve memur maaşlarına yönelik eleştirileri anımsatarak, 2002'den bu yanaki asgari ücret ve maaşları paylaştı. Elvan, "Hiçbir kesimi, ne işçi ne memur kesimini hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik. Bize hiçbir rakam veremezsiniz. Varsa çıkın bize söyleyin." diye konuştu. - "Öğrenci yurtlarında 4-5 yıldızlı otel standardı"

Öğrenci yurtları konusundaki eleştirilere yönelik de değerlendirme yapan Elvan, inşa edilen yurtların gezilerek, öğrencilerin hangi şartlarda yaşadığının yerinde görülmesini istedi. "Geçmişteki gibi 20-25 kişinin ranzalarda yattığı, sıcak suyun olmadığı, son derece zorluklar içerisinde yaşanan yurtlar yok artık." diyen Elvan, yurtları 4-5 yıldızlı otel standardında yaptıklarını anlattı. 2002'de 193 bin olan yurt kapasitesinin günümüzde 781 bine ulaştığına işaret eden Elvan, bu rakamlara bakılmadan vatandaşların aldatılmaması gerektiğini söyledi. Bütçenin son derece açık ve şeffaf olduğunu belirten Elvan, "Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve vatandaşımızın huzurunu, refahını doğrudan etkileyen hiçbir alanda tasarruf öngörmedik. Bu bütçe halkımızın, milletimizin bütçesidir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 850 milyar doların üzerinde geliri olduğunu anlatan Elvan, 2002'de Türkiye'nin borçlarının milli gelire oranının yüzde 72, bugün ise borçların milli gelire oranının yüzde 29 olduğunu söyledi. Elvan, Türkiye'nin, borçlanma yönü itibarıyla herhangi bir sıkıntı içerisinde olmadığının da altını çizdi.

Türkiye'nin yap-işlet-devret konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Elvan, "Hangi ülkeye gidersek gidelim bize şunu söylüyorlar: 'Lütfen, bu yap-işlet-devret modelinizi bize bir anlatın. Bunu nasıl başardınız?' Biz milyarlarca dolarlık onlarca proje için yap-işlet-devret projelerini gerçekleştirdik. Bunlardan elbette rahatsızsınız çünkü vatandaşımızın konforunu artırıyoruz, ondan dolayı rahatsız olmalısınız diye düşünüyorum." dedi. Muhalefetin, şehir hastanelerinden de rahatsız olduğunu dile getiren Elvan, "Neyinden rahatsızsınız şehir hastanelerinin? Dünyanın en modern hizmetini vermesinden mi rahatsızsınız? Lütfen bunu söyleyin. Neyinden rahatsızsınız?" diye sordu. - "Gelir dağılımında bir bozulma söz konusu değil" Türkiye'de gelir dağılımında bir bozulmanın da söz konusu olmadığını, tam aksine gelir dağılımında bir iyileşme yaşandığını ifade eden Elvan, "Günlük harcaması 2,15 doların altında kalan fert oranı 2002 yılında tam 2 milyon kişiydi, bu da yüzde 3,4'e tekabül ediyor, 2017 yılında 2,15 doların altında hiçbir vatandaşımız kalmadı." dedi.