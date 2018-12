2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Atatürk'ün CHP'nin tekelinde olmadığını belirterek, "Her sıkıştığınız zaman Atatürk'ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak paydasıdır. Atatürk'e karşı yapılacak olan her şeyin karşısında önce AK Parti dikilir." dedi.

"Türk Ticaret Kanunu'na göre de bankacılık faaliyeti ticari iş. CHP bir ticari faaliyette bulunmuş oluyor, her ne kadar söylediklerinin doğru olduğunu farz edersek, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da bu miras bırakma CHP'nin kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey değil, sizi suçlamıyorum. Makul bir çözüm getirmek gerekir. Konuyla ilgili makul çözümüm şu: CHP'nin kendisinden kaynaklanmayan ama onun lehine olan bu düzenlemeyi yasalara uydurmak için şunu yapmak lazım: CHP'den bunu alamıyorsak, bu ticaret faaliyet devam ettiği sürece CHP'nin Hazine yardımı almamasını sağlamak gerekir, ancak o zaman eşit şartlarda rekabet edilebilir. Hem hisse sahiplerinin aldığı ücret hem de CHP'nin bu hisselerin sahibi olma sıfatıyla yaptığı faaliyetler bir siyasi partinin faaliyetleriyle kanun önünde uyuşmamaktadır. Bu nedenle yasal çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Özel de Muş'a, "Benim karşıma çıkıp had bildirebilmeniz için 'Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin' diyen adama ziyaret yapmayacak Genel Başkanınız. Diyanet İşleri Başkanınız, 'Atatürk heykellerini it leşi gibi sokaklarda süründüreceğiz.' diyen adama gitmeyecek. '10 Kasımlarda dokuzu beş geçe kenefe gidin.' diyen adamın karşısında el pençe divan duranların burada söyledikleri sözün samimiyeti tartışılır." karşılığını verdi.

Muş ise Atatürk'ün CHP'nin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin ortak bir değeri olduğunu dile getirdi. CHP'ye, "Her sıkıştığınız zaman Atatürk'ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin." diye seslenen Muş, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak paydasıdır. Atatürk'e karşı yapılacak olan her şeyin karşısında önce AK Parti dikilir. Ama siz her sıkıştığınız yerde Atatürk'ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin. Kendi fikirlerinizle çıkın sahneye. Milli kahramanlar arasında ayrımcılık yapmayın. Kimi kimin ziyaret edeceğine karar verecek olan Özgür Özel değildir. Partileri bağlayan partilerin kurumsal fikirleri ve görüşleridir." değerlendirmesinde bulundu.