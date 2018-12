2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Milli Sarayların TBMM'den alınıp Cumhurbaşkanlığına bağlandığını anımsatarak, "Zaten bağlanmayan neresi kaldı ki; her yer." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mecliste hiç kimsenin terör seviciliği yapamayacağını ifade ederek, "Her türlü fikir müzakere edilebilir, katil övücülüğü yapılamaz. Çocuklarımızın üstünde alçakça tepinen insanların, bu Meclisin aziz kürsüsü altında 'sayın' ifadeleriyle anılmasına razı olamayız. Her türlü fikir serbest olsun, terör seviciliği yasak olsun." dedi.

"Tek bayrak Türk bayrağı; tek devlet Türk devleti; tek vatan Türk vatanı değil mi? Bu ülke, bu vatan Türklerin değil mi?" diye soran Nuhoğlu, Türk'ü, Türk milletini sevmenin, gelişip yükselmesini istemenin de Türkçülük, Türk milliyetçiliği olduğunu; bunu ırkçılıkla, kavmiyetçilikle karıştırmamak gerektiğini kaydetti.

Nuhoğlu, Türkçülüğün, milliyetçiliğin küçük ve hor görülecek, önemsiz, hatta suç gibi algılanacak bir şey olamayacağını, ayaklar altına hiç alınamayacağını söyledi. Nuhoğlu, AK Parti'nin iktidar döneminin, adeta "Türklükle mücadele dönemi" olarak geçtiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'nin, millet iradesinin tecelligahı olduğunu, Mecliste ülkenin ihtiyacı her türlü fikrin, demokratik talebin dile getirilmesinin, Meclisin kurucu iradesine de uygun olduğunu kaydetti.

Bunun bir istisnası olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "Bu Mecliste hiç kimse terör seviciliği yapamaz. Bu memlekette bize kanımız, canımız üzerinde bedel ödetmeye kastetmiş cinayet şebekelerinin propagandası asla yapılamaz. Her türlü fikir konuşulabilir, terör seviciliği yapılamaz. Her türlü fikir müzakere edilebilir, bir katil övücülüğü yapılamaz. Çocuklarımızın üstünde alçakça tepinen insanların, bu Meclisin aziz kürsüsü altında 'sayın' ifadeleriyle anılmasına razı olamayız. Her türlü fikir serbest olsun, terör seviciliği yasak olsun." değerlendirmesinde bulundu.