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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kuruluda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin üçüncü turunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.

Kaldırılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kesinhesap Kanun Tasarıları da ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz aldı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 teklif Bütçe genel kurul

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