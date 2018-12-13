2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasına ilişkin "Ankara Merkez ve Sincan arasındaki sinyalizasyon sistemi bitmeden apar topar devreye alınmış bir tren sistemi var ortada. Bu insanlarımız kendi kaderleri ile değil, devletin ihmali neticesinde bir cinayetle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin üçüncü turunda İYİ Parti Milletvekilleri söz alarak görüşlerini açıkladı. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, şehircilik konusunda AK Parti'nin sicilinin kötü olduğunu savundu. Ruhu olmayan, mimari estetikten uzak, beton yığınlarından ibaret cansız şehirler oluşturulduğunu belirten Ergun, "Şehir, kültür ve medeniyettir. Şehir, medeniyetin teşhir salonu gibidir. İnsan kültürü, zevki ve estetik anlayışı ile şehirleri inşa eder. Şimdi mimarlığı, sadece yapıyı belli bir metrekareye yerleştirmeye çalışan bir anlayış ile şehirleri kuruyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, iktidarın 16 yıldır topluma, insana ve çevreye saygı duymayan bir şehircilik anlayışı ile hareket ettiğini ileri sürdü. Kaçak yapılaşmanın bilinçli bir yöntem olarak birilerine rant sağlama amacı ile tercih edildiğini ileri süren Bal, "Hazineye ait taşınmaz mallar işgal ediliyor. Bu işgali önleyemiyorsunuz. İşgali önleyecek caydırıcı önlemlerin alınması lazım. Hazine arazileri yandaşlara satılarak ekonomi kurtarılamaz." değerlendirmesinde bulundu. Bal, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ağaçların kesilerek "kaçak saray" yapıldığını, sarayın koridorlarının ithal ağaç ve mermerlerle süslenerek 70 milyar lira para harcandığını iddia etti. Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine karşı itibarsızlaştırma çabalarının yürütüldüğünü, Külliyenin yasalara uygun bir şekilde inşa edilerek milletin hizmetine sunulduğunu vurguladı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Harvard Üniversitesi bütçesinin, 2019 yılı bütçesinde 125 Türk üniversitesine ayrılan 30 milyar liraya denk geldiğini, bu anlayış ile Türkiye'deki üniversitelerin ilk 500 üniversite arasına girmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Bütçede önümüzdeki yıl için 117 milyar liranın faize ayrıldığına dikkati çeken Subaşı, "Türkiye'deki icralık dosya sayısı 19 milyonu aştı. Kredi kartı borcu olan kişi sayısı 32 milyonu buldu. Açlık sınırının altında 16 milyon 500, yoksulluk sınırının altında 22 milyon kişi yaşıyor. Bunlar ekonomik krizin göstergeleridir." dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AK Parti iktidarının sürdüğü son 16 yıl içerisinde tutuklu ve hükümlü sayısının 59 binden 250 bine ulaştığını, cezaevi inşaatlarının bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını iddia etti. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yeten bir durumda iken dışa bağımlı hale geldiğini ileri sürerek, "Ülkemiz, tarım alanında 2010 yılında, 70 milyar dolarlık üretim yaparken, 2017 yılında bu rakam 53 milyar dolara düşmüştür. 2017 yılında ekilebilir tarım arazilerinde yüzde 15 oranında azalma olmuştur." diye konuştu. Yokuş'un, Eski Tarım Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in, Fransa'dan yaptığı ithalat sonrası devlet nişanı ile ödüllendirildiğini iddia etmesi üzerine yerinden söz alan Eker, "Fransa'dan ithalat sonrası madalya aldığım doğru değildir." dedi. Eker, Fransa'nın G20 dönem başkanlığı yaptığı dönemde Tarım Bakanlığı olarak küresel açlığa karşı bir öneri sunduklarını ve ödülün de bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti devletine verildiğini belirtti. Konunun daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Eker, "Söylüyoruz ama bazıları ısrarla anlamak istemiyor. Türkiye Cumhuriyetinin Fransa'dan o yıl tarım ihracatı ithalatından 130 milyon dolar daha fazladır. AB ülkeleri arasında AK Parti iktidara gelmeden önce tarımsal üretim bakımından Fransa birinci, Türkiye dördüncü idi. 2005 yılında tarımsal üretim bakımından Türkiye AB birincisi oldu. Eğer bir yerden et ithal etmek için birilerine madalya vermek gerekiyorsa onların bana değil, benim onlara vermem gerekirdi. Çünkü onlar bizden daha çok et ithal ettiler." ifadesini kullandı.