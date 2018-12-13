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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 20:29 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "(HDP'ye yönelik) Terörü az bulanlar, memleketimiz için savaşı istiyorlar" - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: -"Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bölünmesi için mücadele içinde olan, birçok masumun kanına giren örgütün elebaşının, Meclis kürsüsünde kutsanıyor olmasını kabul edemeyiz" -İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: -"Bundan sonra katillere 'sayın' diyeni burada konuşturmamaya niyetliyiz. Bundan sonra kimse 'sayın' diyemez. Bu Mecliste hiç kimse elebaşı için sayın diyemez" - HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: - "Türkiye'de adalete olan inanç yüzde 20'ler seviyesine indi. Hukuka üstünlük alanında 113 ülke arasında 101'inci sırada yer alıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li milletvekillerinin açıklamalarını eleştirerek "Terörü az bulanlar, memleketimiz için savaşı istiyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürdürülüyor.

Bütçe üzerine söz alan HDP milletvekilleri görüşlerini açıkladı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bütçenin sermaye sahipleri için değil halk için harcanması gerektiğini ifade ederek, "Bütçe sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir planlamadır. Savaşa ihtiyaç duyuluyor. Bu bütçe savaş siyasetinin sonucudur. Kitlelerin, milliyetçilikle zehirlenmesine ihtiyaç var. Bütçe bu siyasetin sonucudur. Bütçede emekçilere, kadınlara, ezilenlere göz dağı vermekten başka bir şey yok. Bu bütçe tehdit bütçesidir. Sarı yeleklileri hatırlayıp Gezicilere saldırmanız bundandır; yeni geziler yoldadır, korkmaya devam edin. Bu bütçe Kürt sorunu başta olmak üzere hiçbir alanda özgürlük ve barış istememektedir. Gezi'nin, sarı yeleklilerin ruhlarını kuşatıp mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Adalete olan inanç yüzde 20'ler seviyesine indi. Türkiye, hukuk üstünlüğü alanında 113 ülke arasında 101'inci sırada yer alıyor. İktidar kendisine karşı olan herkese adaleti bir sopa olarak kullanıyor. Bunun örneklerini, yargılanan HDP'li siyasetçilerin davasında görüyoruz. Adaletin gözü, karşısındaki kişiye göre saydamlaşıyor veya kör oluyor. Bu sadece politik davalar için geçerli değil, kadın ve cinsel istismara maruz kalan çocukların davalarında da aynı bakış açısı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

-"Müsaade etmeyeceğiz

Başaran'ın, konuşması sırasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li milletvekillerinin açıklamalarını eleştirerek, "Savaşa ihtiyacımız olduğunu söylediler. Terörü az bulanlar, memleketimiz için savaşı istiyorlar. 'Sayın Öcalan' denilmesine karşıyız. Silah çekenlere karşı ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bölünmesi için mücadele içinde olan, birçok masumun kanına giren örgütün elebaşının, Meclis kürsüsünde kutsanıyor olmasını kabul edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve Türk milletine alenen hakaret edilmesine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu söylemlerin Mecliste bulunan herkesi rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Dün HDP'li bir vekile verilen uyarı cezasından sonra bu meselenin kapandığını sanmıştık. Bundan sonra katillere 'sayın' diyeni burada konuşturmamaya niyetliyiz. Bundan sonra kimse 'sayın' diyemez. Bu Mecliste hiç kimse elebaşı için sayın diyemez." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kürt illeri" tartışması

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, konuşması sırasında, "Kürt illeri" ifadesini kullanması da Genel Kurulda tartışma yarattı.

Maçin'in bu ifadesine AK Parti, İYİ Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu ifadelerin kullanılmamasıyla ilgili Mecliste grup başkanvekilleri arasında bir kanaat olduğunu aktardı.

Muş, "(Kürtlerin yoğun yaşadığı iller) ifadesi kullanılabilir ama 'Kürt illeri' veya başka tanım kullanırsanız, bunu provokasyon olarak okuruz. Bunun iyi niyetle bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Meclisin provoke edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Anayasada, ülkenin idari yapısının nasıl olduğu belli. Herkes, Anayasa içinde hareket etmeli." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu ifadeleri şiddetle reddettiklerini söyledi.

HDP'nin bazı milletvekillerinin dünden bu yana tahrikkar tutum takındıklarını dile getiren Akçay, Maçin'e İçtüzüğün 161. maddesine göre Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesini talep etti. Akçay, "Meclis kürsüsü terör örgütünün propagandasının yapılacağı kürsü değildir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bayrak, vatan gibi ortak semboller üzerinden bir tartışmanın söz konusu olmadığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu konularla ilgili milletvekillerinden hassasiyet talep ettiklerini, bu ifadelere razı olmadıklarını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, bu ibarelerin kullanılmasının bir disiplin suçu olmadığını ve işlem yapmaya gerek görmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
2019 bütçesi genel kurul HDP Kürt illeri tartışma

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