2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bütçenin sermaye sahipleri için değil halk için harcanması gerektiğini ifade ederek, "Bütçe sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir planlamadır. Savaşa ihtiyaç duyuluyor. Bu bütçe savaş siyasetinin sonucudur. Kitlelerin, milliyetçilikle zehirlenmesine ihtiyaç var. Bütçe bu siyasetin sonucudur. Bütçede emekçilere, kadınlara, ezilenlere göz dağı vermekten başka bir şey yok. Bu bütçe tehdit bütçesidir. Sarı yeleklileri hatırlayıp Gezicilere saldırmanız bundandır; yeni geziler yoldadır, korkmaya devam edin. Bu bütçe Kürt sorunu başta olmak üzere hiçbir alanda özgürlük ve barış istememektedir. Gezi'nin, sarı yeleklilerin ruhlarını kuşatıp mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürdürülüyor.

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Adalete olan inanç yüzde 20'ler seviyesine indi. Türkiye, hukuk üstünlüğü alanında 113 ülke arasında 101'inci sırada yer alıyor. İktidar kendisine karşı olan herkese adaleti bir sopa olarak kullanıyor. Bunun örneklerini, yargılanan HDP'li siyasetçilerin davasında görüyoruz. Adaletin gözü, karşısındaki kişiye göre saydamlaşıyor veya kör oluyor. Bu sadece politik davalar için geçerli değil, kadın ve cinsel istismara maruz kalan çocukların davalarında da aynı bakış açısı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

-"Müsaade etmeyeceğiz

Başaran'ın, konuşması sırasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li milletvekillerinin açıklamalarını eleştirerek, "Savaşa ihtiyacımız olduğunu söylediler. Terörü az bulanlar, memleketimiz için savaşı istiyorlar. 'Sayın Öcalan' denilmesine karşıyız. Silah çekenlere karşı ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz.