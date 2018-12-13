2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Gül, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "cezaevlerinde başörtüsüyle ilgili bazı sorunların bulunduğunu" dile getirilmesi üzerine, "Cezaevlerinde insanların inancından ötürü hiçbir sorun yaşanmamaktadır, böyle bir şey asla vaki değildir. Nerede olmuştur, ne şekilde olmuştur, bu konuyla ilgili sayın milletvekili bize bilgi verirse, biz hemen onun gereğini yaparız." dedi.

Cezaevlerinde, hangi dine mensup olursa olsun, inancını, ibadetini yapma konusunda hükümetin her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti: