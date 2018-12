2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

"Milletvekillerinin cezaevlerine gidip inceleme hususunda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu her an, her zaman istediği cezaevine gitme hakkı vardır, Ombudsmanlığı vardır. Yine, uluslararası cezaevlerini incelemeye ilişkin kurumlar, Türkiye'de istedikleri cezaevini incelemekte, gidebilmektedirler. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası toplum tarafından tüm cezaevleri incelenmektedir. Dolayısıyla AİHM'e yapılan müracaatlarda da cezaevi koşullarıyla ilgili insani koşullarda olduğuna ilişkin kararlar varken, AİHM bile böyle bakarken bir TBMM üyesi arkadaşımızın bu konudaki ithamlarının yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Nereye gitmek istiyorlarsa tüm milletvekillerimize bu konuda her türlü izin İnsan Hakları Komisyonu çerçevesinde verilir."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde yaşandığını iddia ettiği bazı sorunlarla ilgili Gül, "Söylenenlerin hiçbirinin geçerliliği yok. FETÖ'nün propagandasını yapan Twitter, sosyal medya hesaplarına bakın, çok daha fazlasını göreceksiniz, burada bu propaganda yapılıyor. Bunu şiddetle reddediyorum." diye konuştu.

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili, sabah yaptığı açıklamaları anımsatan Gül, "Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.