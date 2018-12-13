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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 21:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: - "(Ankara'daki tren kazası) Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Gül, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın "cezaevlerinde başörtüsüyle ilgili bazı sorunların bulunduğunu" dile getirilmesi üzerine, "Cezaevlerinde insanların inancından ötürü hiçbir sorun yaşanmamaktadır, böyle bir şey asla vaki değildir. Nerede olmuştur, ne şekilde olmuştur, bu konuyla ilgili sayın milletvekili bize bilgi verirse, biz hemen onun gereğini yaparız." dedi.

Cezaevlerinde, hangi dine mensup olursa olsun, inancını, ibadetini yapma konusunda hükümetin her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Milletvekillerinin cezaevlerine gidip inceleme hususunda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu her an, her zaman istediği cezaevine gitme hakkı vardır, Ombudsmanlığı vardır. Yine, uluslararası cezaevlerini incelemeye ilişkin kurumlar, Türkiye'de istedikleri cezaevini incelemekte, gidebilmektedirler. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası toplum tarafından tüm cezaevleri incelenmektedir. Dolayısıyla AİHM'e yapılan müracaatlarda da cezaevi koşullarıyla ilgili insani koşullarda olduğuna ilişkin kararlar varken, AİHM bile böyle bakarken bir TBMM üyesi arkadaşımızın bu konudaki ithamlarının yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Nereye gitmek istiyorlarsa tüm milletvekillerimize bu konuda her türlü izin İnsan Hakları Komisyonu çerçevesinde verilir."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde yaşandığını iddia ettiği bazı sorunlarla ilgili Gül, "Söylenenlerin hiçbirinin geçerliliği yok. FETÖ'nün propagandasını yapan Twitter, sosyal medya hesaplarına bakın, çok daha fazlasını göreceksiniz, burada bu propaganda yapılıyor. Bunu şiddetle reddediyorum." diye konuştu.

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili, sabah yaptığı açıklamaları anımsatan Gül, "Kazayla ilgili kasıt, eksiklik var mı, bu adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde üstü örtülemez. Savcılık makamı en derin şekilde araştıracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bütçe Cezaevleri FETÖ genel kurul Propaganda

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