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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 02:30 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: (2) - "Geride bıraktığımız 16 yılda yargıda çok önemli reformlar oldu. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılı bu anlamda bir milat olsun istiyoruz. Yargı reformunu bu anlamda önemsiyoruz" - "Türk yargısı bağımsız, bizden Türk yargısına müdahale etmemizi beklemeyin, yapmayız. Biz hakim, savcı değiliz; hakim, savcıları rahat bırakın"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Geride bıraktığımız 16 yılda yargıda çok önemli reformlar oldu. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılı bu anlamda bir milat olsun istiyoruz. Yargı reformunu bu anlamda önemsiyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne çok önem verdiklerini, en geniş katılımla bu belgeyi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle hukuk eğitimi üzerinde durduklarını, adliyeleri yaptıklarını, niceliği yeterince artırdıklarını, şimdi yetişmiş, nitelikli hukuk adamı konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Gül, bu konudaki eksikleri bildiklerini ifade etti.

Fakülteden mezun olanların bir meslek sınavına tabi tutulmasını düşündüklerini anlatan Gül, hakim ve cumhuriyet savcısı yardımcılığı müessesesini gündeme getirdiklerini anımsattı.

İş yükü fazlalığını ortadan kaldırmaya yönelik uzlaştırma ve ara buluculuk sistemini önemsediklerini belirten Gül, "Ticari davalara ilişkin ara buluculuk 1 Ocak itibarıyla başlayacak ve böylece 2017 yılında asliye ticaret mahkemelerinde 231 bin 80 dava, önce ara bulucuya gidecek, sonra mahkemeye gelecek. Böylece daha nitelikli bir yargılamayı yapacağımıza inanıyoruz, önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz." dedi.

-"Lekelenmeme hakkı"

Gül, şöyle konuştu:

"Adil bir yargılamanın gereklerine hassasiyet gösterilmesi, muhakeme tedbirlerinin de doğru, yerinde ve ölçülü icra edilmesiyle ancak başarılı olur. 'Pardon' sözünü lügatimizden çıkarmak için başta gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerin temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran muhakeme tedbirlerinde adalet terazisinin çok hassas tartılmasının, tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Geride bıraktığımız 16 yılda çok önemli reformlar oldu. Tutuklamayı bir tedbir olarak oldukça sıkı şartlara bağlayan hükümetimiz oldu. Adli kontrolü gerçek bir tutuklama alternatifi haline getiren biz olduk. Ancak hayata geçirilmesi uygulaması konusunda en az, yapılan düzenleme kadar önem arz ediyor. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılı bu anlamda bir milat olsun istiyoruz. Yargı reformu bu anlamda önemsiyoruz. Bu nedenle meselelerimizi daha katılımcı konuşalım istiyoruz.

FETÖ'nün travmasından kurtulma, inşa süreci vardı ve şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten yüreği yananlar varsa tüm bu önerilere de açık olduğumuzu söylüyoruz çünkü adalet hepimizin."

Gelecek dönemde 4 yerde daha istinaf mahkemelerinin açılarak yargılamaların hızlanmasını hedeflediklerini bildiren Gül, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planını da güncelleme, yenileme sürecini başlattık." diye konuştu.

-Cezaevleri sayısı

"Biz cezaevi açtık diye övünmüyoruz, hiçbir hükümet bunları açtı diye övünmez." diyen Gül, cezaevleri sayısının 2002'de 524 iken 2018'de 389 olduğunu; 166 yeni cezaevi yapıldığını, 301 cezaevi kapatıldığını bildirdi.

Gül, cezaevlerindeki sayı artışlarının temel sebebinin, cinsel saldırı, uyuşturucu gibi suçlarda süre artışı olduğunu söyledi.

Gül, "Uyuşturucunun dört yıldı cezası, on yıla çıkartıldı. Uyuşturucudan 57 bin 674 kişi cezaevinde. Yani bunları almayalım diyorsak… Mahkemeler getiriyor, buna yönelik kapasite artırılıyor, yapılıyor. Cinsel suçlardan 19 bin 66 kişi, terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde. Adam öldüren birisi 2005 öncesi dokuz yıl yatıyordu, bugün yirmi dört yıl yatıyor. Dokuz yıl yatıp çıkıyordu, istiyorsanız dokuz yıl yatsın, cezaevlerini boşaltırız. Meclisin elinde, bugün verin teklifi bunu eleştiren arkadaşlarımız, hemen cezaevlerinde bu sayılar gider." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, "Türk yargısı bağımsız, bizden Türk yargısına müdahale etmemizi beklemeyin, yapmayız. Biz hakim, savcı değiliz; hakim, savcıları rahat bırakın." dedi.

(Bitti)

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bütçe genel kurul TBMM yargıda reform

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