2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Geride bıraktığımız 16 yılda yargıda çok önemli reformlar oldu. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılı bu anlamda bir milat olsun istiyoruz. Yargı reformunu bu anlamda önemsiyoruz." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne çok önem verdiklerini, en geniş katılımla bu belgeyi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle hukuk eğitimi üzerinde durduklarını, adliyeleri yaptıklarını, niceliği yeterince artırdıklarını, şimdi yetişmiş, nitelikli hukuk adamı konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Gül, bu konudaki eksikleri bildiklerini ifade etti. Fakülteden mezun olanların bir meslek sınavına tabi tutulmasını düşündüklerini anlatan Gül, hakim ve cumhuriyet savcısı yardımcılığı müessesesini gündeme getirdiklerini anımsattı. İş yükü fazlalığını ortadan kaldırmaya yönelik uzlaştırma ve ara buluculuk sistemini önemsediklerini belirten Gül, "Ticari davalara ilişkin ara buluculuk 1 Ocak itibarıyla başlayacak ve böylece 2017 yılında asliye ticaret mahkemelerinde 231 bin 80 dava, önce ara bulucuya gidecek, sonra mahkemeye gelecek. Böylece daha nitelikli bir yargılamayı yapacağımıza inanıyoruz, önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz." dedi.

-"Lekelenmeme hakkı" Gül, şöyle konuştu: "Adil bir yargılamanın gereklerine hassasiyet gösterilmesi, muhakeme tedbirlerinin de doğru, yerinde ve ölçülü icra edilmesiyle ancak başarılı olur. 'Pardon' sözünü lügatimizden çıkarmak için başta gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerin temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran muhakeme tedbirlerinde adalet terazisinin çok hassas tartılmasının, tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yılda çok önemli reformlar oldu. Tutuklamayı bir tedbir olarak oldukça sıkı şartlara bağlayan hükümetimiz oldu. Adli kontrolü gerçek bir tutuklama alternatifi haline getiren biz olduk. Ancak hayata geçirilmesi uygulaması konusunda en az, yapılan düzenleme kadar önem arz ediyor. Eksiklikler, uygulama hataları var mı? Evet, var. İşte 2019 yılı bu anlamda bir milat olsun istiyoruz. Yargı reformu bu anlamda önemsiyoruz. Bu nedenle meselelerimizi daha katılımcı konuşalım istiyoruz. FETÖ'nün travmasından kurtulma, inşa süreci vardı ve şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten yüreği yananlar varsa tüm bu önerilere de açık olduğumuzu söylüyoruz çünkü adalet hepimizin."