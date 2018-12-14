2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özel sektöre, kişilere asla mera tahsis edilmediğini, bazı özel durumlarda kamuya meraların tahsisinin mümkün olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıklarının bütçelerinin görüşmeleri sırasında milletvekillerin sorularını yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin kaçak bir yapı" olduğuna ilişkin iddialar üzerine, Külliye'nin ruhsat ve iskan belgelerini gösterdi. Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin kaçak olduğu ithamı var. Bu külliyenin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 3 Haziran 2011 tarihli kararıyla bu alana ait koruma amaçlı imar planı yapılmış, 17 Haziran 2011 tarihinde onaylanmıştır. Külliyemize, milletin külliyesine ait yapı ruhsatı ve ana binanın iskan ruhsatı da alınmıştır. Ruhsat ve iskanlar buradadır." bilgisini verdi. Murat Kurum, bakanlık olarak ilk yüz günlük eylem planları çerçevesinde tescil harici alanların tescil edilmesi ve bu alanların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar başlattıklarını, bu kapsamda 24 milyon metrekare hazine arazisinin tescilinin yapıldığını ve böylece bu arazilerin ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Kurum ayrıca, AK Parti iktidarının, ulaşımdan sanayiye, ekonomiden sağlığa, savunma sanayisinden turizme kadar birçok sektörde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bakan Kurum, Ergene Nehri'ne ilişkin bir soruya, "Ergene'de inşallah balık yüzdüreceğiz." yanıtını verdi. -"70 puanı tekrar düşünüyoruz" Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcı adaylarına, Türk bağımsız yargısının mensubu olarak, cübbeyi giyen nitelikli hakim, savcı olarak baktıklarını, siyasi aidiyetine göre bakmadıklarını söyledi. Gül, "Böyle bir refleks eski Türkiye'nin refleksiydi ama böyle bir alışkanlık olmadığı için bağımsız komisyon karar veriyor." dedi. Hakim ve savcı sınavlarında 70 puan düzenlemesinin, yargıdaki ihtiyaç sebebiyle 2016'da yapıldığını anımsatan Gül, "Reform belgemizde de olacak, bu puanın yine 70 bandında olması ve daha nitelikli olması hususunda önümüzde bir gayret var. Dolayısıyla 70 puanı tekrar düşünüyoruz." diye konuştu. Adalet Komisyonunda tüm partilerin temsilcileriyle de bu yargı reformu strateji belgesi taslağı üzerinde çalışacaklarını belirten Gül, "Bu belge tüm Türkiye'ye uygulanacağı için, arzu ettiğimiz çerçevede tüm değerlendirmeleri hep birlikte almayı düşünüyoruz. Hem tutukluluk hem bu konuyla ilgili adil yargılama, makul sürede yargılanma gibi çalıştığımız başlıklar var." değerlendirmesinde bulundu.