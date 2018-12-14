2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Kurum yöneticileri, eğer adında 'Atatürk' olan kurumları temsilen o koltuklarda oturuyorsanız ya Atatürk'ü ve devrimlerini doğru anlatın ya da Atatürk'ün adını taşıyan bu kurumlardaki koltukları derhal boşaltın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ile Atatürk Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini eleştirdi.

Atatürk fotoğraflı tişört giyen Kılıç, "Bu dönem, Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliğinin zirve yaptığı bir dönemdir. Bu dönem, Atatürk ve devrimlerini değersizleştirmenin prim yaptığı, değersizleştirme çabasında olanların ise makam ve mevkiyle ödüllendirildiği bir dönemdir. " diye konuştu.

Adında "Atatürk" olan kurumların, Atatürk ve cumhuriyete yönelik saldırılara karşı neden sessiz kaldığını soran Kılıç, "Bunun iki cevabı vardır diye düşünüyorum; ya bu saldırıyı yapanlarla aynı görüşteler ya da zamanın ruhuna uygun olarak yani güçten yana pozisyon alarak, gücün nimetlerinden yararlanmak peşindeler. Sizler, kurum yöneticileri eğer adında 'Atatürk' olan bu kurumları temsilen o koltuklarda oturuyorsanız ya Atatürk'ü ve devrimlerini doğru anlatın ya da Atatürk'ün adını taşıyan bu kurumlardaki koltukları derhal boşaltın." ifadelerini kullandı.