2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Kulüplerin mali durumları o kadar kötü ki müsaade etsek konkordato ilan etmek zorundalar, çünkü kulüplerin hepsi iflas etmiş vaziyette." dedi. MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, dünyada sosyal olgunlaşma ve yakınlaşmayı en fazla sporun sağladığını ifade etti. Özellikle futbolun, dünyada milyarlarca insanın izlediği spor dalı olduğunu, insanların bir maça giderek deşarj olabildiğini dile getiren Sancaklı, "Türkiye'de yaşanan bir sürü sıkıntı var. Biz bunu spor üzerinden bir nebze de olsa rahatlatabiliriz." diye konuştu. Türk sporunun çok zor durumda olduğunu belirten Sancaklı, Türkiye'nin son 3 olimpiyatta, tarihinin en başarısız dönemini yaşadığını söyledi. Saffet Sancaklı, Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma değinerek, "Türk futbolu artık uçurumdan çoktan düşmüştür. Kulüplerin mali durumları o kadar kötü ki müsaade etsek konkordato ilan etmek zorundalar, çünkü kulüplerin hepsi iflas etmiş vaziyette." dedi.

Sancaklı, 4 büyük kulübün borcunun 10 milyar lirayı aştığına, Fenerbahçe'nin 3,5 milyar, Galatasaray'ın 2,8 milyar, Beşiktaş'ın 2,1 milyar, Trabzonspor'un ise 1,1 milyar lira borcunun bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yüzde 30-35 faizden yıllık 3,5-4 milyar lira faiz ödeyecekler. Kulüplerin böyle bir gelirleri de yok. Daha kötü bir şey söyleyeyim, önümüzdeki senenin gelirlerinin çoğunu, kendi emlaklarını ve kendi ellerinde bulunan malzemeleri de temlik ettirdiler finans kuruluşlarına ve birkaç sene sonrası için bile gelen gelirler artık gelmeyecek. Bu nedir? İflas etmiş demektir." - "TFF'ye aslında 5 yıl önce kayyum atandı" Daha önce başarısız federasyonlara, özellikle Türkiye Futbol Federasyonuna kayyum atanması talebinde bulunduğunu hatırlatan Sancaklı, "Millet bunu şaka zannetti de aslında Türkiye Futbol Federasyonuna 5 yıl önce kayyum atandı. UEFA geldi, oturdu. 'Galatasaray sen bu kadar harcayacaksın, Beşiktaş sen bu kadar, Fenerbahçe bu kadar, Trabzon bu kadar, bunun dışında kıpırdayamazsın. Kıpırdarsan puanını silerim, Avrupa'dan men ederim, küme düşürürüm.' O zaman bizi niye yönetsinler ki İsviçre'den? 80 milyonluk ülkede bu kadar insanız biz. Yani kayyum meselesi şaka değil." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Uluslar Ligi'nde küme düştüğüne işaret eden Sancaklı, şunları söyledi: "Milli Takımımızın oynayacağı ligi söylüyorum; Türkiye, Estonya, Ermenistan, Karadağ, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Litvanya, Cebelitarık, Faroe Adaları, San Marino, Malta, Andorra, Kosova. Çoğunun ismini bile duymadınız, belki seyretmediniz hayatınız boyunca. Türkiye Milli Takımı, şu anda burada. Peki, Türkiye Milli Takımı neredeydi? 2002'de Dünya Kupası'nda dünya 3'üncüsü oldu, 2018'de dünya 38'incisi. Futbolun geldiği nokta." - "MHP'nin görev aşkıyla tutuşan 50 aslanı var" Türk futbolunu, "her tarafına kanser yayılan bir hastaya" benzeten Sancaklı, şunları kaydetti: "Bunu morfinle, Asprin'le, Gripin'le çözmeniz mümkün değil. Gittikçe de bu, sarıyor ve artık tamamen sardı. Bunu kökünden atacaksınız Sayın Bakanım. Burada, daha önce bakanlık yapan Çağatay Bey, Osman Aşkın Bak var. Sizi yeni tanıyorum. Hiçbirinizin iyi niyetinden şüphem yok ama biraz cesaretli olun. Bakın, burada Milliyetçi Hareket Partisinin 50 aslanı var vatan aşkıyla tutuşan, görev aşkıyla tutuşan. Yanınızdayız, sporla ilgili ne kadar bilgimiz, görgümüz varsa hepsini masaya da koyarız. Geliriz, gece gündüz de çalışırız. Anlıyorum sizi, bazı dengeler, Spor Bakanlığında klikleşme, şu olmuş, bu olmuş... Allah önce size kolaylık versin ama cesaretli olmazsanız geldiğiniz gibi gidersiniz. Cesaretli olun. Burada, herkes de bu futbol konusunda size destek verecektir.

Bir şansınız daha var. Milli futbolcu Alpay Özalan burada. Adını altın harflerle Türk Milli Takımı'na, futbol tarihine yazdırmış. Alpay, sana da söylüyorum, bu sorumluluk en çok da sana düşüyor. İktidar partisi milletvekilisin. Her şey elinizde. Lütfen, bu sorumluluğu al ve gereğini yap. Bazı çalışmalar yaptığını da biliyorum. Bana da söyledin ama bunlardan geri adım atma. Biz de buradayız. Hiçbir parti bu söylediklerime karşı çıkmaz. Kim istemez, burada futbol düzelsin?" - "FETÖ'nün yıllarca gençleri nasıl zehirlediği unutulmamalı" MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, önceliği gençlik olmayan, gençliğe yeterince yatırım yapmayan ülkelerin gelişmesinin imkansız olduğunu belirtti. Gençlik sorunlarına yaklaşımın ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden bütünlük arz ettiğini dile getiren Kılavuz, "Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öz güven ve toplumsal aidiyet duygularını güçlendirecek hizmetler sunulmalı ve çeşitlendirilmelidir. Bu amaçla politika ve hizmetler geliştirilmeli ve kurumlar arası eş güdüm artırılmalıdır." diye konuştu.

İşsizliğin, gençlerin önünde duran en büyük sorun olduğunun altını çizen Kılavuz, genç işsizlik oranını düşürmenin, hükümetin temel hedeflerinden biri olması gerektiğini söyledi. Yükseköğrenimde gençlerin barınma sorunu bulunduğuna işaret eden Kılavuz, şöyle devam etti: "Üniversitelerde barınma sorunu, artan öğrenci sayısına bağlı olarak her yıl büyümektedir. Üniversite sayısı artarken yurt sayısı aynı artışı göstermediği için öğrencilerimiz mağduriyetler yaşamaktadır. Farklı şehirlerden gelen ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler sırf bu nedenlerle istismar edilmektedirler. Bunun en bariz örneği, FETÖ'nün yurt ve evleridir. Bu hain örgütün özellikle üniversite öğrencilerini nasıl ağlarına düşürdüğünü, onların maddi yoksunluklarından nasıl yararlandığını milletçe gördük. Bu sebeple devletimiz, öğrencilerimizi kimseye muhtaç etmemelidir. Bu anlamda FETÖ'nün yıllarca gençleri nasıl zehirlediği unutulmamalıdır." Kılavuz, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin, terörle mücadele kadar önemli olduğunu da ifade etti.

Toplumun her ferdinin, özellikle gençliğin beden ve ruh sağlığını geliştirmek için milli bir spor politikası uygulanması gerektiğini söyleyen Kılavuz, "Sporda başarı kadar sevgi, ahlak, disiplin, azim ve gayret gibi erdemler ile toplumsal kaynaşmaya katkı ön plana çıkarılmalı, her alanda sporcu yetiştirmek için gerekli fiziki, teknolojik ve insan gücü altyapısı tesis edilmelidir. Mahalli idarelerin spor alanındaki etkinliklerinin artırılması, spor kulüpleri ve federasyonların kapasitelerinin güçlendirilmesi, spordaki şiddet ve doping olaylarının önlenmesi ve spor finansmanının çeşitlendirilerek artırılması gerekmektedir. Federasyon yönetimlerinin liyakatli ve emin ellere teslim edilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Kılavuz, geleneksel sporların gelişmesine önem verilmesi ve bu hususta özendirici etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti. - CHP'li Özel, araştırma komisyonu kurulmasını istedi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türk futbolunun sorunlarının, ortaklaşa araştırılıp çözüm önerilerinin teklif edileceği, partilerin birlikte katkı vereceği bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.