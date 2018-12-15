2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1 milyon 140 bin 632 öğrenci kredi, 481 bin 181 öğrenci burs olmak üzere 1 milyon 621 bin 813 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapıyoruz." dedi. TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri sırasında sunum yapan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişe, Bakanlığının faaliyetlerini yürüttüğü gençlik ve spor alanlarının da hızlı bir şekilde uyum sağladığını söyledi. Gençlerin sağlıklı, huzurlu ve donanımlı bireyler olmasının sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için bir kazanım olacağına işaret eden Kasapoğlu, "Gençlerimizin kendilerini en iyi biçimde yetiştirme yolunda spor, sanat ve kültür sahalarında çalışmalar yapabilmesini; yükseköğrenim öğrencilerimizin eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak Bakanlığımızın esas görevidir. Bu anlamda Türkiye’nin her çocuğunu, her gencini kendi çocuğumuz olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin en iyi yararlanacağı şekilde kullanmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığının, hizmet ve faaliyetlerini daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla yeni bir yapıya kavuşturulduğunu, 2019 yılı bütçe teklifinin bu yeni yapının gerekleriyle gençlerin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak hazırlandığını bildirdi. Bakanlığın yeni yapısıyla gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve koordinasyonu sağlanırken, spor alanında da yaygınlaştırma, geliştirme ve ülkenin bütününe yönelik bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Kasapoğlu, ayrıca yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt, kredi ve burs hizmetleri çok daha etkili ve kaliteli bir biçimde devam ettirileceğini ifade etti. Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ve yurtlarımızda, gençlerle el ele gerçekleştirdiğimiz projelerimizle onları istikbale taşımayı hedefliyoruz. Üniversite gençlerimizin öğrenim hayatını sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçirebilmesi için de her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımızın yürütmeyi planladığı proje ve faaliyetler için 2019 yılında bütçe büyüklüğü toplam 16 milyar 474 milyon 681 bin TL’dir. Bu bütçeyi, her kuruşun sorumluluğunu hissederek ülkemizin gençliği için değerlendireceğimizden emin olmanızı istiyoruz. Bugüne kadar yapamadıklarımızı da yaparak Gençlik ve Spor hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılı içerisinde kurulmasını planlanan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 2016 yılında 230 olan gençlik merkezlerinin sayısının 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla 287’ye ulaştığını kaydetti. Öğrencilere yönelik yurt sayısının 81 il, 239 ilçe ve KKTC’de toplam 781 olduğunu ve 700 bine yakın yatak sayısına ulaşıldığını anlatan Kasapoğlu, başvuruların karşılanma oranları esas alınarak yapım, satın alma, devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. - "Altınordu, örnek bir model" Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, kredi ve burs alan öğrenci sayısına ilişkin "1 milyon 140 bin 632 öğrenci kredi, 481 bin 181 öğrenci burs olmak üzere 1 milyon 621 bin 813 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapıyoruz." dedi. Kasapoğlu, başka bir soru üzerine antrenör alımına yönelik çok ciddi bir sınav ilanına çıktıklarını, 8 bin 936 adayın mülakat sınavına girmeye hak kazandığını, 7 bin 987'sinin mülakata katıldığını belirterek, "Bu adaylara zarf çekme usulüyle 8 bin 936 zarfla, 17 bin 872 soru soruldu. Bu sınav tamamen objektif kriterler, mevzuat ve hukuk standartları göz önünde bulundurularak yapıldı." ifadelerini kullandı.