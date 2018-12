2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Ülkemizdeki hızlı tren hatları dünyanın en yüksek teknolojisi ile donatılmıştır. Elbette sinyal sisteminde kamera sistemi de vardır. Ankara-Sincan arası konvansiyonel hat statüsündedir. Maksimum hızı 120 kilometredir, 5 hatlıdır. Ne olduysa oldu, onu bilmiyoruz. Savcılarımız inceliyor. Dün her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiştir." dedi.

Avrupa ve Asya'yı birleştiren Marmaray Projesi'yle günde yaklaşık 185 bin yolcunun taşındığını anlatan Demir, hükümet tarafından, ülkenin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarının fiziki ve geometrik standartlarının da yükseltildiğini ifade etti. Akıllı ulaşım sistemleri tesis edilerek hizmet seviyesinin artırıldığını ve trafik güvenliğinin sağlandığını dile getiren Demir, bu sayede 2003 ile 2017 yılları arasında trafik kazalarının bir hayli azaldığını kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülke geleceği ve coğrafya için çok önem teşkil ettiğini, bu nedenle bakanlık bütçesine, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 17'sinin ayrıldığını ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'yi şekillendirecek gençleri ve insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmenin AK Parti hükümetlerinin her zaman önceliği olduğunu belirterek, 2019 yılı bütçesinde, geçmiş bütçelerde olduğu gibi aslan payının eğitime ayrılmış olmasının AK Parti hükümetlerinin eğitim konusuna ne denli önem verdiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Eğitimde gelinen noktanın, AK Parti'nin eğitim konusunda büyük bir başarı ortaya koyduğunu gösterdiğini dile getiren İşler, "Nitekim bu hizmetler milletimizce de görülmektedir ki her seçimde partimize sahip çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık ve sığınmayı da doğru görmedik. Bu çerçevede, her ilde açılan üniversiteler ve artırılan kontenjanlarla, isteyen her öğrencimize eğitim hakkı tanıyarak eğitimde fırsat eşitliğini sözde olmaktan çıkarıp uygulamada hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.