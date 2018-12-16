2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bazı şehirlerimizde görüntü kirliliğine sebep olan eski anten ve vericileri ortadan kaldıracak modern yayıncılık kuleleri inşa ediyoruz. Bunlardan biri olan İstanbul Küçük Çamlıca Kulesi'ni 2019'da hizmete açıyoruz. Çanakkale'dekinin inşaat çalışmaları sürerken, başkent için de yer tespiti aşamasındayız." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve 125 üniversitenin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, kent içi ulaşım projelerinde, Ankara'da Batıkent-Sincan, Çayyolu-Kızılay ve Keçiören-AKM metrolarını tamamlayarak hizmete aldıklarını, AKM-Kızılay arası yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Turhan, Esenboğa Havalimanı metro bağlantısı, Kuyubaşı-Yüksek Hızlı Tren Garı ile Yüksek Hızlı Tren Garı-Etlik Şehir Hastanesi hatları için ihale ve etüt proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İstanbul'da da Kaynarca-Sabiha Gökçen, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı hatlarında yapım çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Turhan, şöyle konuştu: "Konya raylı sistemi, İzmir Halkapınar-Otogar, Kayseri Şehir Hastanesi bağlantısı, Erzurum ve Erzincan tramvaylarında yakında ihaleye çıkacağız. İstanbul'da Marmaray'ı, İzmir'de Egeray'ı, Ankara'da Başkentray'ı halkımızın hizmetine sunduk. Gaziantep'te Gaziray yapım işleri devam ediyor. Bugüne kadar Marmaray'da seyahat eden yolcu sayısı 300 milyonu aştı. Marmaray'ın devamı niteliğindeki Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi projemizi 2019'un ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz. Böylece yüksek hızlı trenler İstanbul Halkalı'ya kadar hizmet verecek. Bu hattın açılmasıyla 13 istasyondan 16 hatta entegrasyon sağlanacak, yaklaşık 6,5 milyon İstanbullu zamandan tasarruf ederek konforlu ve güvenli seyahat imkanına kavuşacak. Günde 1 milyondan fazla yolcunun yararlanacağı Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek."

- "Hava yolu yolcu sayısı bakımından ilk 10 ülke arasındayız" Bakan Turhan, Türk sivil havacılığının son 16 yıllık dönemde yapılan uygulama ve düzenlemelerle küresel ölçekte bir güç haline geldiğini ifade ederek, bu dönemde iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açtıklarını, yeni havalimanları yaptıklarını, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdıklarını ve yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettiklerini belirtti. Türkiye'nin hava yolu yolcu sayısı bakımından dünyada ilk 10, Avrupa'da ise ilk 4 ülke arasında olduğuna dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti: "Dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüyen havacılık sektörümüzde sivil trafiğe açık aktif havalimanı sayısı 56'ya, büyük gövdeli uçak sayımız 519'a, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı ise 170'e ulaştı. Toplam taşınan yolcu sayımız da bu sene 200 milyonu aştı. Dış hatlarda 6 hava yolu işletmesiyle 122 ülkede 317 noktaya, iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya seyahat edilebiliyor. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gururla açtık. Burası, 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Ayrıca, ülkemizin dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olma konumunu da güçlendirecek. Havacılıkta yaşanan bu olağanüstü gelişme, sektörün cirosunu son 15 yılda 11 kat artırarak 110 milyar Türk lirasına çıkarttı. İstihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu."

Turhan, Rize, Artvin, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane gibi havalimanları için gün saydıklarını, Muş ve Kahramanmaraş'ta yeni terminal binalarını tamamladıklarını, Balıkesir ve Gaziantep'te inşaatların devam ettiğini bildirdi. - "Tersane sayısı 78'e yükseldi" Denizcilik sektöründe de çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Turhan, yük ve yolcu taşımacılığı ile gemi inşa sanayisi başta olmak üzere birçok endüstriyel alanda yeni istihdam imkanı oluşturduklarını belirtti. Denizcilik sektöründe istihdam edilen toplam kişi sayısının 410 bine yaklaştığını ifade eden Turhan, tersane sayısının da 78'e yükseldiğini aktardı. Gemi sayısının bin 511'e çıktığını, böylece Türkiye'nin dünyada 15'inci sıraya yükseldiğini söyleyen Turhan, Akdeniz Çanağı'ndaki yat turizminden de en üst düzeyde yararlanmak için yat bağlama kapasitesini 18 bin 545'e çıkardıklarını bildirdi. Turhan, Türk sahipli gemi ve teknelerin Türk bayrağı dalgalandırmaları için vize ve vergi gibi konularda kolaylıklar getirdiklerini, balıkçı barınaklarıyla geçimini denizden sağlayan insanlara da önemli hizmetler verdiklerini anlattı.

- Denizlerde arama kurtarma çalışmaları Türk arama ve kurtarma sahasını 7 gün 24 saat izlediklerini, gemi kazalarına ulaşım ve tüm dünya denizcilerine karşılıksız can güvenliği hizmeti sunduklarını dile getiren Turhan, "Kurduğumuz uydu arama kurtarma sistemleriyle sadece kendi sahamızı değil, Irak, İran, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'nın arama ve kurtarma sahalarını da izliyoruz. Denizlerimizdeki çevre ve seyir emniyetine verebilecekleri zararları önlemek için batık, yarı batık, terk edilmiş atıl gemileri bulundukları yerlerden kaldırıyoruz." dedi. Bakan Turhan, İstanbul için tehdit oluşturmaya başlayan transit gemi trafiğini rahatlatmak amacıyla Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, bu projenin İstanbul'un marka değerini artıracağını, modern şehircilik uygulamaları için de fırsat oluşturacağını söyledi. Turhan, Kanal İstanbul'a 2019'da başlamayı hedeflediklerini bildirdi. Genişbant abone sayısının 74 milyona yaklaştığını, mobil abone sayısının 81 milyonu, 4.5G abonesi sayısının da 70 milyonu aştığını dile getiren Turhan, "Ulusal geniş bant stratejimizle yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemizin geneline yaydık. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında geniş bant internet erişimini sağlamayı ve fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik. Tamamen milli imkanlarımızla geliştirilen ULAK 4.5G baz istasyonunu kullanmaya başladık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda 5G'yi yerli üretimi ön plana alan bir anlayışla hizmete sunacağız." diye konuştu.

1 Ocak 2019 itibarıyla adil kullanım kotasının sona ereceğini hatırlatan Turhan, "Böylece vatandaşlarımız gelişen altyapımız üzerinde limitsiz tarifelerle internet hizmetine kavuşmuş olacaklar." ifadesini kullandı. Bakan Turhan, siber tehditlere karşı ülke çapında koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almak üzere Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduklarını, siber güvenlikte dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi. Turhan, "Bu sebeple kamu, özel sektör ve üniversitelerimizle iş birliği halinde ülkemizdeki nitelikli uzman sayısının artması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca bazı şehirlerimizde görüntü kirliliğine sebep olan eski anten ve vericileri ortadan kaldıracak modern yayıncılık kuleleri inşa ediyoruz. Bunlardan biri olan İstanbul Küçük Çamlıca Kulesi'ni 2019'da hizmete açıyoruz. Çanakkale'dekinin inşaat çalışmaları sürerken, başkent için de yer tespiti aşamasındayız." dedi. Bakan Turhan, yüzde 100 yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6/A'yı 2021'de uzaya fırlatacaklarını bildirdi.