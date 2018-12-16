2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, cemaat ve tarikat mensupları iç güvenlik kurumlarından temizlendikçe bu kurumların daha da güçleneceğini ve terörle mücadelede daha etkili sonuçların alınacağını söyledi. TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terörle bağlantısı nedeniyle İçişleri Bakanlığından toplam 38 bin 789 kişinin görevinden ihraç edildiğini söyledi. FETÖ tarafından en fazla saldırıya uğrayan kurumun İçişleri Bakanlığı olduğunu ifade eden Atay "Cemaat ve tarikat mensupları iç güvenlik kurumlarından temizlendikçe bu kurumlar daha da güçlenecek ve terörle mücadelede daha etkili sonuçlar alınacak. Personel alımında mutlaka adil, hakkaniyetli bir sınav sistemi kurularak, başarılı olanlar alınmalı." diye konuştu. Güvenlik güçlerinin terörle etkin mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Atay, teröristlerin bulunduğu yerde yok edilmesi usulünün benimsendiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu üzerinden yılda 1 milyar dolar gelir elde ettiğini anlatan Atay, "Türkiye'deki en büyük uyuşturucusu tedarikçisi ahlaksız ve şerefsiz terör örgütü PKK'dır. Yapılan operasyonlarla bu örgütün uyuşturucu gelir kaynaklarına darbe vurulduğunu sevinçle izlemekteyiz. Bu anlamda polis ve jandarmamızı kutluyoruz." dedi. - "Sokakta kavga var" MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Ne yaparsak yapalım Türkiye'de evlilikler azalıyor. Buna karşın boşanmalar artıyor." diye konuştu. TÜİK verilerine göre 2017'de evlenmelerin yüzde 4 azaldığına, boşanmaların ise yüzde 2 arttığına dikkati çeken Aycan, 2017'de boşanma sayısının 128 bin 400 olduğunu kaydetti. "Sokakta kavga var, kadın cinayeti var." diyen Aycan, boşanmaların başlı başına bir sorun teşkil ettiğini ancak çocuklu ailelerin boşanmasının daha da önemli olduğunu ifade etti. Çocuklu ailelerin boşanması sonrasında velayet ve nafaka sorunu yaşandığını, çocukların icralık hale gelmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Aycan, "Konuyla ilgili MHP Grubu olarak Meclise kanun teklifi verdik. Bunun bir an önce gündeme getirilmesini bekliyoruz ya da siz teklif verin, sizin teklifinizi konuşalım ama bir an önce bu sorunları çözelim." dedi.

Medeni Kanunu'na göre, boşanmanın ardından velayetin tek başına anne veya babadan birine verildiğini, bunun haksızlık olduğunu söyleyen Aycan, şöyle devam etti: "Boşanabilirsiniz ama annelik, babalık ebedidir. Kimseye 'Çocuğundan vazgeçin.' diyemezsiniz. Dünyanın geldiği nokta budur. Bizim Medeni Hukukumuz ise çocuğun velayetini tek taraflı veriyor. Bunun kaldırılması lazım. Kadın kutsaldır, cennet annelerin ayağı altındadır ama babalar da kötü insanlar değildir. Hepsini peşinen kötü olarak kabul etmek ve çocuğundan vazgeçmesini istemek de hak değildir." Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon işsizin bulunduğunu ifade eden Aycan, hükümetin iş imkanları yaratması gerektiğini söyledi. - "Kim olursa olsun yok edilmeli" MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, son yıllarda Suriye'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Sınırın hemen kenarında terör bölgeleri oluşturulduğunu söyleyen Yılmaz, terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın kolları olan PYD-YPG'nin, bölgeleri paylaşarak bulundukları bölgelerden Türkiye'ye saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Devletin, terörle mücadele konusunda son yıllardaki yaklaşımını doğru ve tutarlı bulduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Terör tehdidi nereden gelirse gelsin, milli bekamızı ve güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun yok edilmelidir. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız gibi görünen ikiyüzlü ABD'nin eteğinin altına saklanarak binlerce tır silah yardımı alanların terör bölgesi oluşturmalarına izin vermek, Gaziantep'i, Urfa'yı, Mardin'i, daha doğrusu bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni tehlikeye atmaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Türk milleti büyüktür. Ordusunun ve polisinin her zaman yanında ve arkasındadır. Bölgesinde hiç kimseye pabuç bırakmayacak kuvvet ve kudrettedir." MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, yoğun sığınmacı nüfusun Türk sağlık sisteminde, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri üzerine, doğrudan ve dolaylı etkilerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Düzenli aşılanma sayesinde "bitti" denilen kızamık ve çocuk felci gibi hastalıkların, kamplarda yaşayan aşılanmamış sığınmacılarda görüldüğünü ifade eden Sazak, "Yalnızca bilinen bulaşıcı hastalıkların değil, sığınmacıların taşıdıkları farklı mikroflora, hijyenik koşul farklılıklarından dolayı toplumsal bir mikroflora değişikliği ve bunun oluşturacağı hastalık çeşitliliği, bağışıklık ve ilaç dirençlerinin de toplum sağlığı açısından oluşturabileceği tehditler gündeme alınmalıdır." diye konuştu.