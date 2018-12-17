2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal yardımların yüzde 90'ını nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz." dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Selçuk, 2016'da 36 milyar lira olan Türkiye'nin sosyal yardım harcamalarının 2018'de 43,4 milyar liraya çıkarak yüzde 21'lik artış gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri Atlası'nda yoksulluk oranlarını dünyada en fazla azaltan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Selçuk, "Bizim sosyal yardım anlayışımızı artırmamızın sebebi yoksulluğun artması değil, bizim daha fazla yardımlara eriştirmemiz sonucu oluyor." diye konuştu. Bakanlığın yaptığı hiçbir yardımın, seçim takvimine endeksli olmadığını vurgulayan Selçuk, "Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bir bağ kurmanın rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Ayrıca 'makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90'ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz. Dağıtılan kömürleri de belediyelere de fatura etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin bütün işlemlerin ilgili kanuna göre yapıldığını belirten Selçuk, "Şu anda 127 milyar liralık bir fonumuz var." dedi. Bütün bu yatırımların, fonların değerlendirmesinin İŞKUR Yönetim Kurulu aracılığıyla TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, Bakanlık temsilciği ve Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin olduğu, şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu aynı zamanda Sayıştay denetiminden bağımsız değil. Aynı zamanda bağımsız denetim kuruluşları tarafından da 3 aylık dönemler halinde de denetleniyor." diye konuştu. "Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi. - "Kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun yok" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirterek bu sabahtan itibaren 70 bin doz aşının ülkeye dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Koca, "2019'da yerelleşme kapsamında difteri-tetanos aşısı ruhsatı alınmış olarak bize teslim edilecektir. Ayrıca hepatit A, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B için de yerelleşme çalışmaları devam etmektedir. Grip aşısı, 6 Kasım'da 170 bin doz, kasım ayı sonunda ise 160 bin dozla piyasaya verilmiştir, herhangi bir sorun yoktur." diye konuştu. SMA ilacının, dünyada Aralık 2016'da piyasaya çıktığını hatırlatan Koca, "Amerika'da çıkan ilacı Türkiye, temmuz ayında Tip 1 hastalarının hepsine vermeye başladı." dedi. SMA Tip 2 ve Tip 3 içinse klinik çalışmaların 2018 Nisan ayında tamamladığını anlatan Koca, "Bu dönemde, ilaç firması tek firma olduğu için ruhsat müracaatı yapmadı. Biz fiyat düzenlemesi yapmak için pazarlık yaptığımız dönemde bile pazarlığın sonucunu beklemeden 'Bu ilacı bütün hastalarımıza veriyoruz' diye duyurusunu yaptık. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz." dedi. - Genel Kurulda gerginlik TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından, milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a söz verdi.

Selçuk, konuşmaya başlamadan önce CHP milletvekillerin laf atması üzerine, Şentop ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tartışma yaşandı. Tanrıkulu'nun arka sıralardan ön sıralara doğru yönelmesi üzerine, CHP milletvekilleri Tanrıkulu'nu durdurdu; AK Parti milletvekilleri de ön sıralara doğru yöneldi. Bakan Selçuk, gerginliğin bitmesinin ardından konuşmaya başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bakanın konuşmasının tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Mecliste milletvekillerinin zaman zaman kastı aşan ifadelerinin olduğunu belirterek, Şentop'a hitaben, "Sizin Sezgin Tanrıkulu için söylediğiniz sözler, ya kastı aşan ifadelerdir ya da biz yanlış anladık. 'Fazla kaçırmışsın, aynaya bak, tipine bak' demeniz kabul edilebilir şeyler değildir. Tanrıkulu, 'buyrun ikimiz birden alkol muayenesine gidelim' diyor. Özür dilemek de bir erdemdir. Bu sözlerinizin, sizin yorgunluğunuzdan kaynaklı kastı aşan bir ifade olduğundan bahisle, özür dilemenizi diliyorum." sözlerini kullandı.