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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü: - "Tarımsal ürünler için verilen destekler yeterli değildir. Ülke koşulları göz önünde bulundurularak desteklemelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" - HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: - "AKP'nin politikaları sonucu birçok bilim insanı ülkeyi terk etmiştir"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Tarımsal ürünler için verilen destekler yeterli değildir. Ülke koşulları göz önünde bulundurularak desteklemelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda; Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının ve bu bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü 7. turda, HDP milletvekilleri söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, AK Parti iktidarının Türkiye'de bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi için hiçbir çalışmasının olmadığını, yetişen bilim insanlarının yanlış politikalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini öne sürdü. Kaya, "Hayallerimizi kimlerle gerçekleştireceğimizi sormak istiyorum. AKP'nin politikaları sonucu birçok bilim insanı ülkeyi terk etmiştir. 16 yıllık AKP iktidarı her zaman mazluma karşı tefecileri korumuş, patronlar için daha fazla zenginlik yaratmıştır. Emekçiye yoksulluktan başka bir şey vermediler." ifadelerini kullandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de 30 yıldır süren GAP'ın hala bitirilemediğini, bu nedenle bölgede göçün önüne geçilemediğini iddia etti.

Projenin bitirilememesi nedeniyle bölgede tarımında üretimin oldukça azaldığını savunan Sürücü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durum sulama suyundan gerekli oranda faydalanamayan üreticinin, üretimi bırakmasına neden oldu. AKP hükümeti yapısal sorunları çözmek yerine ithalata imkan sağlamaktadır. Tarımsal ürünler için verilen destekler yeterli değildir. Ülke koşulları göz önünde bulundurularak desteklemelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. AKP iktidarı ile çiftçinin borcu katbekat artmaktadır. Uygulamalar, AKP'nin tarım politikasını tüccarın karını önceleyen bir anlayış çerçevesinde geliştirdiğini göstermektedir."

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de Türkiye'de 25 milyon civarında Kürt vatandaşın yaşadığını, ancak 81 milyon nüfusa sahip ülkede Kürtçeyi Kürtlerden başka kimsenin bilmediğini söyledi.

Taşçıer'in, "Konuşmamı ana dilde yapmak istiyorum" diyerek Kürtçe konuşmaya başlaması üzerine MHP Grubu itirazda bulundu. Taşçıer, "Ne konuştuğumu anlamadınız değil mi? Ama 25 milyon Kürt vatandaşın yaşadığı bir ülkede herkesin bu dili anlaması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise yeni bir Orta Doğu'nun kurulduğunu, Irak, Suriye, Libya'da sayıları milyonları bulan insanların öldüğünü söyledi.

20. yüzyılın bütün projelerinin Orta Doğu'da çökmüş durumda olduğunu belirten Özsoy, "Orta Doğu'da toplumların bir arada yaşayabileceği bir model yok. Suriye'de şu ana kadar sayıları 10 milyonu bulan insan ülkesini terk etmiş durumda. Türkiye, Suriye konusunda iyi bir sınav verememiştir. Eğer Türkiye bölgenin gücü olsaydı yapıcı tutumunu orada gösterirdi. Türkiye'de en büyük mesele inkarcılıktır. Kendi kendini inkar etme meselesidir. Çözüm süreci dönemini inkar etmeyiniz. O dönemin ruhunu mutlak suretle korumanız lazım. Bölgesel güç olduğunu iddia eden Türkiye nasıl bir nizamı öngörüyor?"

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