2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Panama'da ve Malta Adası'nda vergi dairesi açılsın. 200 milyar dolar vergi cennetlerinde yatıyor. Oralardan vergiyi alırsanız, tabandan vergi almanıza gerek kalmaz." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, HDP milletvekilleri söz aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, komisyon sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın olmadığını belirterek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a, "Bakan buradan ayrıldı, sizden izin aldı mı? Sanmıyorum. Yılda bir gün dinleyecek, burada durup Meclise saygı gösterecek ama onu da yapmıyor. Sayın Başkan, eğer size mazeret bildirmediyse, Meclise saygısızlık olarak görüyorum ben bu davranışını." diye konuştu. Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 zam yapılırken, öğrenci burslarına yüzde 6 zam yapıldığını bildiren Paylan, "Siz de bu vicdansız bütçeye evet dediniz." dedi. Paylan, Bakan Albayrak'ın, "Vergiyi tabana yayacağız." dediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Memurlar ay sonunu getiremiyor. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Tavandaki kişi sayısı bindir. Türkiye'de 81 milyon kişi çalışıyor, bin kişi ise seyrediyor. Bakan tepedeki bin kişiyi görmüyor, onların Panama'da, Malta'da yüz milyarları varken, 'vergiyi tabana yayacağım' diyor. Bu mu adalet? Panama'da ve Malta Adası'nda vergi dairesi açılsın. 200 milyar dolar vergi cennetlerinde yatıyor. Oralardan vergiyi alırsanız, tabandan vergi almanıza gerek kalmaz. 10-15 liraya sigara alın, 8 lirası vergi. Türkiye'de servetin yüzde 60'ını yüzde 1 alıyor. Bu neyle oluyor, vergi politikalarıyla oluyor. Vergiyi alıyorsunuz ve o şirketlere dağıtıyorsunuz." HDP'li Paylan, gelir vergisi reformu yapılması çağrısında bulunarak, "Vatandaş Allah'tan sonra en çok vergi idaresinden korkar. Ama günümüzde maliyeden korkan bir işadamı var mı? Yok. Kimse korkmuyor, vergiyi kaçırıyor, bildirmiyor, kimse de hesap sormuyor. 'Nasıl olsa vergi affı çıkar' deniliyor. Bu bakanlık 4 yılda 5 vergi affı yaptı. Vergisini ödeyenler keriz durumuna düşürüldüler." değerlendirmesini yaptı.

Paylan, servete göre vergilendirme yapılmasını, rant vergisi getirilmesini istedi. Faiz giderlerinin gelecek yıl 117 milyar lira olacağına işaret eden Paylan, "Necmettin Erbakan olsaydı, 'sizi gidi faizciler sizi gidi.' derdi." ifadesini kullandı. - "Dolaylı vergiler çok yüksek" HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Türkiye'de dolaylı vergilerin çok yüksek olduğunu bildirdi. "Benzin alıyorsunuz, 6 liranın 3,5 lirası vergidir. Telefon alıyorsunuz, çoğu vergidir." diyen Toğrul, halkın vergilerinin rantiye olarak dağıtıldığı iddiasında bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kamu İhale Yasasının 187 ayda 186 kez değiştirildiğini belirtti. AK Parti'nin devlet kurumlarını Hükümet kurumları haline getirdiğini, onların bağımsızlığını yok ettiğini savunan Katırcıoğlu, Meclisin de etkisizleştirildiğini ileri sürdü. Erol Katırcıoğlu, "Meclis şu anda inisiyatifi, herhangi bir kanunda etkisi ve katkısı olmayan kurum haline getirildi." dedi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, "Bu bütçe gösteriyor ki AKP iktidarı varken yoksulluk azalmayacak, tam tersine artacaktır. Bu bütçe emeğin sömürüsü demektir." diye konuştu.